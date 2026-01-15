Аккумуляторный кусторез на штанге PHG 18-45 Battery
PHG 18-45 Аккумуляторный кусторез с удлинительной вставкой устраняет необходимость в лестнице при обрезке высоких живых изгородей. Регулируемая головка обеспечивает гибкость для резки различных форм живой изгороди. Поставляется без аккумулятора и зарядного устройства.
Когда живая изгородь тянется к небу, то же должен делать и садовник. Именно тогда вам пригодится аккумуляторный кусторез PHG 18-45 с питанием от батареи - с радиусом действия до 4 метров. Без необходимости в лестнице оператор может держать спину прямо, обрезая каждую изгородь до идеальной формы. Приспособление подметально-уборочной машины обеспечивает то, что черенки падают впереди, а не в живой изгороди. Регулируемая головка триммера может быть наклонена до 115 градусов для эргономичного обращения в любом рабочем положении. Это также означает, что кусторез можно равномерно направлять вдоль верхней грани живой изгороди во время резки. Плечевой ремень распределяет вес наиболее эффективным способом, чтобы предотвратить боль в руках и плечах при длительной работе. Передняя часть алмазно-шлифованного лезвия имеет функцию распиливания, так что даже более толстые ветви можно легко срезать. Кусторез для живой изгороди также поставляется с защитным щитком от лезвия, чтобы предотвратить случайное повреждение полов или зданий или самого лезвия. Благодаря встроенной подвесной петле для хранения ее можно повесить в гараже или навесе, не занимая слишком много места. Поставляется без аккумулятора и зарядного устройства.
Особенности и преимущества
Удлинитель
- Обеспечивает обрезку высоких живых изгородей. Оснащен быстродействующими разъемами для легкой установки и хранения инструмента с экономией места.
Поворотный нож
- 4-ступенчатое отклонение в диапазоне 115° позволяет придавать растениям разную форму.
Насадка для удаления срезанных веток и листьев
- Обрезки ветвей собираются не внутри кроны кустарника, а рядом с ним.
Функция пиления
- Функция пиления позволяет срезать даже довольно толстые сучья.
Плечевой ремень
- Оптимальное распределение массы предотвращает переутомление рук при продолжительной работе.
Лезвия алмазной заточки
- Нож обеспечивает точную, аккуратную обрезку.
Эргономичная рукоятка
- Эргономичная рукоятка обеспечивает удобное удержание инструмента даже при продолжительной работе.
Безопасное управление
- Предохранитель предотвращает непреднамеренное включение кустореза.
Направляющая
- Защищает нож и предотвращает повреждение строений и полов.
- С практичным отверстием для удобного подвешивания инструмента на стене.
Аккумуляторная платформа Kärcher Battery Power 18 В
- С ЖК-дисплеем (технология Real Time), отображающим емкость аккумулятора и время, остающегося до завершения процесса его заряда или до конца работы оснащенного им аппарата.
- Высокая энергоотдача и долгий срок службы благодаря литий-ионным аккумуляторным элементам.
- Сменный аккумулятор может устанавливаться и в другие аппараты на платформе 18 В.
Спецификации
Технические характеристики
|Аккумуляторный аппарат
|Аккумуляторная платформа
|Аккумуляторная платформа 18 В.
|Длина ножа (см)
|45
|Расстояние между зубцами (мм)
|18
|Угол отклонения ножа (°)
|115
|Тип ножа
|Штампованный, алмазной заточки
|Частота движения лезвий (pазр./мин)
|2700
|Привод
|Щеточный мотор
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный сменный аккумулятор
|Напряжение (В)
|18
|Время работы от 1 заряда (мин) (м)
|макс. 250 (2,5 А·ч) / макс. 500 (5,0 А·ч)
|Время работы от 1 заряда аккумулятора. (мин)
|макс. 35 (2,5 А·ч) / макс. 70 (5,0 А·ч)
|Цвет
|Желтый
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|4,2
|Вес (с упаковкой) (кг)
|5,6
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|2910 x 122 x 240
* Ширина живой изгороди: 1 м, горизонтальная резка
Комплектация
- Версия: Аккумулятор и зарядное устройство не входят в комплект поставки.
- Защита лезвия
- Насадка для удаления срезанных веток и листьев
- Удлинитель
- Плечевой ремень
Оснащение
- Функция пиления
- Направляющая
- Крючок для хранения
Видео
Области применения
- Живые изгороди, кусты
Принадлежности
Все продукты, которые подходят к аккумулятору
Запчасти для PHG 18-45 Battery
ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ KÄRCHER
Вы можете заказать запасные частии в нашем интернет-магазине. Обращаем внимание, что замену запасных частией может проводить только специально обученный персонал. Пожалуйста, обратите внимание на условия гарантии.