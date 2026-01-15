Когда живая изгородь тянется к небу, то же должен делать и садовник. Именно тогда вам пригодится аккумуляторный кусторез PHG 18-45 с питанием от батареи - с радиусом действия до 4 метров. Без необходимости в лестнице оператор может держать спину прямо, обрезая каждую изгородь до идеальной формы. Приспособление подметально-уборочной машины обеспечивает то, что черенки падают впереди, а не в живой изгороди. Регулируемая головка триммера может быть наклонена до 115 градусов для эргономичного обращения в любом рабочем положении. Это также означает, что кусторез можно равномерно направлять вдоль верхней грани живой изгороди во время резки. Плечевой ремень распределяет вес наиболее эффективным способом, чтобы предотвратить боль в руках и плечах при длительной работе. Передняя часть алмазно-шлифованного лезвия имеет функцию распиливания, так что даже более толстые ветви можно легко срезать. Кусторез для живой изгороди также поставляется с защитным щитком от лезвия, чтобы предотвратить случайное повреждение полов или зданий или самого лезвия. Благодаря встроенной подвесной петле для хранения ее можно повесить в гараже или навесе, не занимая слишком много места. Поставляется без аккумулятора и зарядного устройства.