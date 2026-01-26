Аккумуляторный напорный опрыскиватель PSU 4-18
Без утомительного создания давления вручную: аккумуляторный напорный опрыскиватель PSU 4-18 значительно облегчает различные работы по уходу за садовыми растениями: обработка удобрениями и средствами защиты от вредителей, мелкий полив рассады, уничтожение сорняков.
Садовый опрыскиватель PSU 4-18, питаемый от аккумулятора, обеспечивает удобное выполнение самых разнообразных работ по уходу за растениями – от обработки удобрениями и средствами защиты от вредителей до полива рассады и уничтожения сорняков. При этом отсутствует необходимость в периодическом ручном создании давления в баке опрыскивателя, насос которого включается простым нажатием кнопки. Подача воды или приготовленного в баке раствора включается рычажком на струйной трубке, причем при необходимости она может осуществляться непрерывно, а вид струи допускает плавную регулировку – от точечной до тонкого аэрозольного тумана. Плечевой ремень облегчает переноску аккумуляторного напорного опрыскивателя и позволяет всегда иметь одну из рук свободной. Крышка 4-литрового бака, оснащенного указателем уровня, может использоваться в качестве мерного стакана для дозирования продуктов для ухода за растениями. Для удобной обработки удаленных мест трубка может быть выдвинута на длину до 75 см, а для хранения опрыскивателя с экономией места ее можно отсоединить и прикрепить к зажиму на его корпусе.
Особенности и преимущества
Телескопическая распылительная трубкаРасширенный диапазон, более легкий доступ к труднодоступным местам.
Блокируемый спусковой крючокДля простой и неутомительной работы.
Бесступенчатая регулировка формы распыленияВ зависимости от применения пользователь может переключаться между мелкодисперсным туманом и точечной струей.
4-литровый бак с индикатором уровня заполнения
- Постоянный обзор уровня жидкости.
Встроенный мерный стакан в крышке бака
- Быстрое измерение распыления.
Держатель распылительной трубки на устройстве
- Для компактного хранения.
Аккумуляторная платформа Kärcher Battery Power 18 В
- Технология Real Time обеспечивает отображение на ЖК-дисплее емкости аккумулятора или времени, остающегося до завершения его заряда или до конца работы оснащенного им аппарата. Литий-ионные аккумуляторные элементы обеспечивают высокую энергоотдачу и долгий срок службы. Сменный аккумулятор может использоваться и в других аппаратах Kärcher на платформе Battery Power 18 В.
- Сменный аккумулятор может использоваться во всех устройствах на платформе Kärcher 18 В Battery Power.
Спецификации
Технические характеристики
|Аккумуляторный аппарат
|Аккумуляторная платформа
|Аккумуляторная платформа 18 В.
|Рабочее давление (бар)
|3
|Производительность (л/ч)
|макс. 30
|Объем бака для воды (л)
|4
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный сменный аккумулятор
|Напряжение (В)
|18
|Время работы от 1 заряда аккумулятора. (мин)
|макс. 400 (2,5 А·ч) / макс. 800 (5,0 А·ч)
|Цвет
|Желтый
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|1,8
|Вес (с упаковкой) (кг)
|2,8
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|750 x 182 x 365
Комплектация
- Версия: Аккумулятор и зарядное устройство не входят в комплект поставки.
- Плечевой ремень
- Мерный стакан
Оснащение
- Телескопическая распылительная трубка: 0.45 м, 0.75 м
- Блокируемый спусковой крючок
- Держатель трубки
- Индикатор наполненности травосборника
Видео
Области применения
- Защита и уход за растениями
- Полив растений
- Цветочные клумбы, овощные грядки
- Для мягкого полива чувствительных растений, например, саженцев
Принадлежности
Запчасти для PSU 4-18
