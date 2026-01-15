Аккумуляторный удалитель сорняков WRE 18-55
Решение для удаления сорняков и мха с твердых поверхностей: аккумуляторный удалитель сорняков WRE 18-55 с инновационной щеточной головкой, удобной дополнительной рукояткой и возможностью замены износившихся щетинок без применения инструментов.
Инновационный аккумуляторный удалитель сорняков WRE 18-55 делает возможным инновационное и безопасное удаление сорняков. В сочетании с мощным двигателем и высокой скоростью вращения щетки, регулируемая щеточная головка с высокоэффективными нейлоновыми щетинками позволяет легко удалять сухой мох и сорняки с твердых поверхностей. При этом новая система крепления позволяет легко и быстро заменять изношенные щетинки без применения инструментов. Эргономичная конструкция удалителя сорняков обеспечивает удобную работу в вертикальной позе без утомительных наклонов. Аккумулятор и зарядное устройство не входят в комплект поставки аппарата.
Особенности и преимущества
Инновационная щеточная головкаСпециально выровненные нейлоновые щетинки и высокая скорость вращения щетки для поверхностного удаления сухого мха и сорняков.
Дополнительная рукояткаПоворот крепления в секторе 360° обеспечивает работу в оптимальном положении без усилий.
Замена щетины без инструментовДля легкой замены изношенных щетинок
Поворотная чистящая головка
- Углы могут быть индивидуально отрегулированы, чтобы соответствовать различным ситуациям очистки для людей любого роста.
Рукоятка с телескопической алюминиевой штангой для работы в вертикальном положении
- Обеспечивает вертикальное рабочее положение даже для людей разного роста.
Эргономичная рукоятка
- Удобное рабочее положение, облегчает нагрузку на вашу спину.
Петля для подвешивания устройства встроена в ручку
- Для простого хранения
Аккумуляторная платформа Kärcher Battery Power 18 В
- Гарантия максимальной мобильности и гибкости.
Спецификации
Технические характеристики
|Аккумуляторный аппарат
|Аккумуляторная платформа
|Аккумуляторная платформа 18 В.
|Частота вращения щетки (об/мин)
|2300 - 2800
|Диаметр щетки (мм)
|180
|Материал щетины
|Нейлон
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный сменный аккумулятор
|Напряжение (В)
|18
|Производительность от 1 заряда аккумулятора. (м²)
|макс. 15 (2,5 А·ч) / макс. 30 (5,0 А·ч)
|Время работы от 1 заряда аккумулятора. (мин)
|прим. 15 (2,5 А·ч) / прим. 30 (5,0 А·ч)
|Цвет
|Черный
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|2,85
|Вес (с упаковкой) (кг)
|4,165
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|1320 x 230 x 380
Комплектация
- Версия: Аккумулятор и зарядное устройство не входят в комплект поставки.
- Щетина: 2 шт.
Оснащение
- Брызговик
- Возможность «парковки»
- Рукоятка с телескопической алюминиевой штангой для работы в вертикальном положении
- Крючок для хранения
- Предохранитель
Видео
Области применения
- Мох
- Сорняки
- Камень
Принадлежности
Все продукты, которые подходят к аккумулятору
Запчасти для WRE 18-55
ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ KÄRCHER
Вы можете заказать запасные частии в нашем интернет-магазине. Обращаем внимание, что замену запасных частией может проводить только специально обученный персонал. Пожалуйста, обратите внимание на условия гарантии.