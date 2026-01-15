Инновационный аккумуляторный удалитель сорняков WRE 18-55 делает возможным инновационное и безопасное удаление сорняков. В сочетании с мощным двигателем и высокой скоростью вращения щетки, регулируемая щеточная головка с высокоэффективными нейлоновыми щетинками позволяет легко удалять сухой мох и сорняки с твердых поверхностей. При этом новая система крепления позволяет легко и быстро заменять изношенные щетинки без применения инструментов. Эргономичная конструкция удалителя сорняков обеспечивает удобную работу в вертикальной позе без утомительных наклонов. Аккумулятор и зарядное устройство не входят в комплект поставки аппарата.