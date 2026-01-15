Аккумуляторный удалитель сорняков WRE 18-55

Решение для удаления сорняков и мха с твердых поверхностей: аккумуляторный удалитель сорняков WRE 18-55 с инновационной щеточной головкой, удобной дополнительной рукояткой и возможностью замены износившихся щетинок без применения инструментов.

Инновационный аккумуляторный удалитель сорняков WRE 18-55 делает возможным инновационное и безопасное удаление сорняков. В сочетании с мощным двигателем и высокой скоростью вращения щетки, регулируемая щеточная головка с высокоэффективными нейлоновыми щетинками позволяет легко удалять сухой мох и сорняки с твердых поверхностей. При этом новая система крепления позволяет легко и быстро заменять изношенные щетинки без применения инструментов. Эргономичная конструкция удалителя сорняков обеспечивает удобную работу в вертикальной позе без утомительных наклонов. Аккумулятор и зарядное устройство не входят в комплект поставки аппарата.

Особенности и преимущества
Аккумуляторный удалитель сорняков WRE 18-55: Инновационная щеточная головка
Инновационная щеточная головка
Специально выровненные нейлоновые щетинки и высокая скорость вращения щетки для поверхностного удаления сухого мха и сорняков.
Аккумуляторный удалитель сорняков WRE 18-55: Дополнительная рукоятка
Дополнительная рукоятка
Поворот крепления в секторе 360° обеспечивает работу в оптимальном положении без усилий.
Аккумуляторный удалитель сорняков WRE 18-55: Замена щетины без инструментов
Замена щетины без инструментов
Для легкой замены изношенных щетинок
Поворотная чистящая головка
  • Углы могут быть индивидуально отрегулированы, чтобы соответствовать различным ситуациям очистки для людей любого роста.
Рукоятка с телескопической алюминиевой штангой для работы в вертикальном положении
  • Обеспечивает вертикальное рабочее положение даже для людей разного роста.
Эргономичная рукоятка
  • Удобное рабочее положение, облегчает нагрузку на вашу спину.
Петля для подвешивания устройства встроена в ручку
  • Для простого хранения
Аккумуляторная платформа Kärcher Battery Power 18 В
  • Гарантия максимальной мобильности и гибкости.
Спецификации

Технические характеристики

Аккумуляторный аппарат
Аккумуляторная платформа Аккумуляторная платформа 18 В.
Частота вращения щетки (об/мин) 2300 - 2800
Диаметр щетки (мм) 180
Материал щетины Нейлон
Тип аккумулятора Литий-ионный сменный аккумулятор
Напряжение (В) 18
Производительность от 1 заряда аккумулятора. (м²) макс. 15 (2,5 А·ч) / макс. 30 (5,0 А·ч)
Время работы от 1 заряда аккумулятора. (мин) прим. 15 (2,5 А·ч) / прим. 30 (5,0 А·ч)
Цвет Черный
Масса (без принадлежностей) (кг) 2,85
Вес (с упаковкой) (кг) 4,165
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 1320 x 230 x 380

Комплектация

  • Версия: Аккумулятор и зарядное устройство не входят в комплект поставки.
  • Щетина: 2 шт.

Оснащение

  • Брызговик
  • Возможность «парковки»
  • Рукоятка с телескопической алюминиевой штангой для работы в вертикальном положении
  • Крючок для хранения
  • Предохранитель
Аккумуляторный удалитель сорняков WRE 18-55
Аккумуляторный удалитель сорняков WRE 18-55

Видео

Области применения
  • Мох
  • Сорняки
  • Камень
Отзывы и рейтинг
