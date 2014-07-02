Компактная подметальная машина KM 70/20 C
К сожалению, нужный продукт больше не является частью нашего текущего ассортимента. Аксессуары, чистящие средства и инструкции по эксплуатации все еще доступны.Перейдите к актуальному ассортименту.
Принадлежности
Запчасти для KM 70/20 C
ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ KÄRCHER
Вы можете заказать запасные частии в нашем интернет-магазине. Обращаем внимание, что замену запасных частией может проводить только специально обученный персонал. Пожалуйста, обратите внимание на условия гарантии.
НАГРАДЫ
Best of Heimwerker Praxis 2014
Наша подметальная машина KM 70/20 C была названа журналом "HEIMWERKER PRAXIS" (1/2014) хитом в инструментальной отрасли.
Лучший инструмент 2014 года
Подметальная машина KM 70/20 C была отмечена журналом "Heimwerker Praxis" знаком "BESTES WERKZEUG 2014".