Puzzi 30/4 является самым тихим моющим пылесосом в своем классе (всего 66 дБ (А)). Вертикальная конструкция обеспечивает удобство в работе и экономию места при хранении и транспортировке. Аппарат оснащен широкой (350 мм) насадкой для пола с эластичной уплотняемой полосы и отличается очень высоким расходом воздуха, что позволяет на 30% ускорить высыхание ковров (по сравнению с моделями конкурентов). Профессиональный ковромоечный экстрактор Puzzi 30/4 реализован на основе новой вертикальной концепции с инновационной насадкой для пола. Сочетает в себе мобильность и высокую производительность. Отличается низким уровнем шума, эргономичным и простым управлением. Модель незаменима для глубокой чистки всех видов ковровых покрытий и текстильной обивки мягкой мебели. Инновационная насадка для пола: насадка имеет подвижную всасывающую планку на шарнирах, которая обеспечивает эффективный сбор влагипод любым углом и в труднодоступных местах. Преимуществами являются большая рабочая ширина 350 мм и длиный всасывающий шланг - 4 м. Повышенная производительность: мощная всасывающая турбина моющего пылесоса Puzzi гарантирует низкую остаточную влажность. Выигрыш времени до 63% по сравнению с конкурентыми аналогами. Возможность быстрого возобновления хождения по ковру. Комфорт и эргономика: рукоятка обеспечивает работу в удобной позе. Практичный съемный бак для грязной воды в виде ведерка: прозрачное окошко крышки бака грязной воды для контроля уровня пены. Широкие возможности: интегрированная штепсельная розетка для моечной головки PW 30/1. Большой ассортимент аксессуаров для решения специальных задач.