Аппарат высокого давления HD 5/15 C

Удобный, мобильный, универсальный: аппарат высокого давления HD 5/15 C без нагрева воды для вертикальной и горизонтальной эксплуатации. С удобными держателями для принадлежностей и долгим сроком службы благодаря латунной головке блока цилиндров и автоматической системе сброса давления.

Легкий, компактный и универсальный аппарат высокого давления без подогрева воды HD 5/15 C впечатляет высочайшей мобильностью и может эксплуатироваться как в вертикальном, так и в горизонтальном положении. Аппарат оснащен удобными держателями для хранения принадлежностей, а латунная головка блока цилиндров и автоматическая система сброса давления гарантируют длительный срок его службы. Кроме того, аппарат впечатляет инновационными решениями, повышающими удобство выполнения работ и ускоряющими подготовку к применению и замену принадлежностей. Пистолет EASY!Force сводит усилие удержания рычага к нулю за счет использования силы отдачи струи высокого давления, а быстродействующие разъемы EASY!Lock позволяют присоединять и отсоединять принадлежности в 5 раз быстрее, чем при использовании обычных резьбовых разъемов, которым они не уступают в надежности и долговечности. Такой пакет оснащения гарантирует оперативное выполнение уборочных работ без переутомления оператора.

Особенности и преимущества
Возможность длительной работы без переутомления, благодаря пистолету EASY!Force. Надежность и скорость в одном решении: быстроразъемные соединения EASY!Lock - в пять раз быстрее классических соединений.
Встроенная передняя ручка для переноски обеспечивает удобную загрузку и транспортировку. Можно сложить ручку одним нажатием кнопки. Аппарат отличается компактной конструкцией и малым весом.
Работа в вертикальном и горизонтальном положении. Во время горизонтальной работы колеса не задействованы, что обеспечивает максимальную стабильность аппарата. Отдельное крепление для струйной трубки для хранения и транспортировки.
Качество
  • Автоматическая система регулирования давления защищает составные части аппарата и продлевает срок его службы.
  • Высококачественная латунная головка блока цилиндров.
  • Большой фильтр тонкой очистки воды защищает насос от частиц грязи в воде, подаваемой на вход аппарата.
Отсек для хранения аксессуаров
  • Винтовое соединение (M18×1,5) для хранения устройства для очистки поверхностей непосредственно на аппарате.
  • Практичные отсеки для трехпозиционного и роторного сопел.
  • Резиновый фиксатор для шланга высокого давления.
Спецификации

Технические характеристики

Род тока (число фаз) (~) 1
Напряжение (В) 230
Частота (Гц) 50
Производительность (л/ч) 500
Температура воды на входе (°C) 60
Рабочее давление (бар/МПа) 150 / 15
Макс. давление (бар/МПа) 200 / 20
Потребляемая мощность (кВт) 2,8
Кабель питания (м) 5
Размер сопла (мм) 32
Подвод воды 3/4″
Цвет антрацит
Вес (с аксессуарами) (кг) 25,7
Вес (с упаковкой) (кг) 27,926
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 380 x 360 x 930

Комплектация

  • Пистолет: EASY!Force
  • Длина шланга высокого давления: 10 м
  • Спецификация шланга высокого давления: DN6, 200 бар
  • Распылительная трубка: 840 мм

Оснащение

  • Функция подачи моющего средства: Всасывание
  • Автоматическая система сброса давления
