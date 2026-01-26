Аппарат высокого давления HD 6/15 M
Мобильный аппарат высокого давления HD 6/15 M с двигателем переменного тока и 3-поршневым осевым насосом с закаленными поршнями из нержавеющей стали. Компактный, надежный аппарат среднего класса с высокой производительностью очистки и высокой энергоэффективностью.
Мобильный аппарат высокого давления HD 6/15 M без подогрева воды обладает множеством инновационных функций для безопасной и удобной работы. Автоматический сброс давления, например, защищает части аппарата от повреждений в режиме ожидания, в то время как инновационный пистолет высокого давления EASY!Force использует силу отдачи струи высокого давления для уменьшения нажима на спусковую рукоятку пистолета, а быстросъемные крепежные разъемы EASY! Lock позволяют работать в 5 раз быстрее по сравнению с обычными винтовыми соединениями без потери прочности и долговечности. Аппарат можно использовать как вертикально, так и горизонтально, что расширяет сферу его применения. Прочный 3-поршневой осевой насос с латунной головкой цилиндра увеличивает мощность очистки и энергоэффективность примерно на 20 процентов. Различные варианты хранения аксессуаров, а также удобство при транспортировке дополняютуже упомянутые преимущества АВД HD 6/15 M.
Особенности и преимущества
Высококачественное оборудованиеАвтоматический сброс давления для защиты элементов аппарата в режиме ожидания Мощный 2-полюсный электродвигатель с воздушным охлаждением. Высококачественная латунная головка цилиндра.
Гибкость в работеМожет эксплуатироваться как вертикально, так и горизонтально. В горизонтальном положении колеса не соприкасаются с землей, что обеспечивает высокую устойчивость аппарата.
Высокая мобильностьТолкаемая рукоятка может быть задвинута с помощью нажатия клавиши, что обеспечивает компактность устройства и сокращает место для хранения Аппарат легко помещается в сервисный автомобиль. Держатели для принадлежностей ускоряют подготовку к работе.
Удобное хранение аксессуаров
- Держатель для закрепления пенной насадки.
- Держатель EASY!Lock для закрепления мощного сопла или приспособления для очистки поверхностей на корпусе аппарата.
- Практичный отсек для размещения роторного сопла.
Легко обслуживается
- Легкий доступ к головке блока цилиндров при открытии нижней части устройства.
- Быстрый доступ к электрической коробке благодаря простому снятию крышки.
- Большой фильтр тонкой очистки воды защищает насос от частиц грязи в воде, подаваемой на вход аппарата.
Эффективное и экономичное решение
- Пистолет высокого давления EASY!Force для работы без усталости.
- Надежность и скорость в одном решении: быстроразъемные соединения EASY!Lock - в пять раз быстрее классических соединений.
Повышение энергоэффективности (до 20%)
- Новый 3-поршневой осевой насос с уменьшенными потерями потока и давления
- 20-процентное увеличение производительности и энергоэффективности.
Спецификации
Технические характеристики
|Род тока (число фаз) (~)
|1
|Напряжение (В)
|230
|Частота (Гц)
|50
|Производительность (л/ч)
|560
|Температура воды на входе (°C)
|60
|Рабочее давление (бар/МПа)
|150 / 15
|Макс. давление (бар/МПа)
|225 / 22,5
|Потребляемая мощность (кВт)
|3,1
|Кабель питания (м)
|5
|Подвод воды
|3/4″
|Цвет
|антрацит
|Вес (с аксессуарами) (кг)
|28,571
|Вес (с упаковкой) (кг)
|32
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|400 x 455 x 700
Комплектация
- Пистолет: EASY!Force
- Распылительная трубка: 840 мм
- Мощное сопло
Оснащение
- Длина шланга высокого давления: 10 м
- Тип шланга высокого давления: Высочайшее качество
- Автоматическая система сброса давления
Видео
Области применения
- Превосходное универсальное решение разнообразных задач - от мойки автомобилей до уборки на промышленных предприятиях и стройплощадках.
Принадлежности
Чистящее средство
Запчасти для HD 6/15 M
ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ KÄRCHER
Вы можете заказать запасные частии в нашем интернет-магазине. Обращаем внимание, что замену запасных частией может проводить только специально обученный персонал. Пожалуйста, обратите внимание на условия гарантии.