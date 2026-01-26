Аппарат высокого давления HD 6/15 M

Мобильный аппарат высокого давления HD 6/15 M с двигателем переменного тока и 3-поршневым осевым насосом с закаленными поршнями из нержавеющей стали. Компактный, надежный аппарат среднего класса с высокой производительностью очистки и высокой энергоэффективностью.

Мобильный аппарат высокого давления HD 6/15 M без подогрева воды обладает множеством инновационных функций для безопасной и удобной работы. Автоматический сброс давления, например, защищает части аппарата от повреждений в режиме ожидания, в то время как инновационный пистолет высокого давления EASY!Force использует силу отдачи струи высокого давления для уменьшения нажима на спусковую рукоятку пистолета, а быстросъемные крепежные разъемы EASY! Lock позволяют работать в 5 раз быстрее по сравнению с обычными винтовыми соединениями без потери прочности и долговечности. Аппарат можно использовать как вертикально, так и горизонтально, что расширяет сферу его применения. Прочный 3-поршневой осевой насос с латунной головкой цилиндра увеличивает мощность очистки и энергоэффективность примерно на 20 процентов. Различные варианты хранения аксессуаров, а также удобство при транспортировке дополняютуже упомянутые преимущества АВД HD 6/15 M.

Особенности и преимущества
Высококачественное оборудование
Высококачественное оборудование
Автоматический сброс давления для защиты элементов аппарата в режиме ожидания Мощный 2-полюсный электродвигатель с воздушным охлаждением. Высококачественная латунная головка цилиндра.
Гибкость в работе
Гибкость в работе
Может эксплуатироваться как вертикально, так и горизонтально. В горизонтальном положении колеса не соприкасаются с землей, что обеспечивает высокую устойчивость аппарата.
Высокая мобильность
Высокая мобильность
Толкаемая рукоятка может быть задвинута с помощью нажатия клавиши, что обеспечивает компактность устройства и сокращает место для хранения Аппарат легко помещается в сервисный автомобиль. Держатели для принадлежностей ускоряют подготовку к работе.
Удобное хранение аксессуаров
  • Держатель для закрепления пенной насадки.
  • Держатель EASY!Lock для закрепления мощного сопла или приспособления для очистки поверхностей на корпусе аппарата.
  • Практичный отсек для размещения роторного сопла.
Легко обслуживается
  • Легкий доступ к головке блока цилиндров при открытии нижней части устройства.
  • Быстрый доступ к электрической коробке благодаря простому снятию крышки.
  • Большой фильтр тонкой очистки воды защищает насос от частиц грязи в воде, подаваемой на вход аппарата.
Эффективное и экономичное решение
  • Пистолет высокого давления EASY!Force для работы без усталости.
  • Надежность и скорость в одном решении: быстроразъемные соединения EASY!Lock - в пять раз быстрее классических соединений.
Повышение энергоэффективности (до 20%)
  • Новый 3-поршневой осевой насос с уменьшенными потерями потока и давления
  • 20-процентное увеличение производительности и энергоэффективности.
Спецификации

Технические характеристики

Род тока (число фаз) (~) 1
Напряжение (В) 230
Частота (Гц) 50
Производительность (л/ч) 560
Температура воды на входе (°C) 60
Рабочее давление (бар/МПа) 150 / 15
Макс. давление (бар/МПа) 225 / 22,5
Потребляемая мощность (кВт) 3,1
Кабель питания (м) 5
Подвод воды 3/4″
Цвет антрацит
Вес (с аксессуарами) (кг) 28,571
Вес (с упаковкой) (кг) 32
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 400 x 455 x 700

Комплектация

  • Пистолет: EASY!Force
  • Распылительная трубка: 840 мм
  • Мощное сопло

Оснащение

  • Длина шланга высокого давления: 10 м
  • Тип шланга высокого давления: Высочайшее качество
  • Автоматическая система сброса давления
Видео

Области применения
  • Превосходное универсальное решение разнообразных задач - от мойки автомобилей до уборки на промышленных предприятиях и стройплощадках.
Принадлежности
