Промышленный пылесос IVC 60/12-1 Tact Ec
Компактный промышленный пылесос с автоматической системой очистки фильтра и износостойким бесщеточным электродвигателем с электронным управлением, рассчитанным на непрерывную работу. Идеальное решение для сбора образующейся на производстве мелкой пыли – в т. ч. и в стационарном варианте.
IVC 60/12-1 Tact EC – компактный промышленный пылесос, оптимально подходящий для уборки производственных помещений и оборудования. Износостойкий электродвигатель EC делает его идеальным вариантом для длительного использования с высокой нагрузкой. Аппарат оснащен автоматической системой очистки фильтра, отлично подходит для удаления мелкой пыли и может использоваться без каких-либо дополнений в качестве стационарного всасывающего устройства в сочетании с производственными и упаковочными машинами.
Особенности и преимущества
Автоматическая система очистки фильтра Tact
Спецификации
Технические характеристики
|Род тока (число фаз) (~)
|1
|Напряжение (В)
|220 / 240
|Частота (Гц)
|50 / 60
|Расход воздуха (л/с/м³/ч)
|62,5 / 225
|Разрежение (мбар/кПа)
|244 / 24,4
|Объем мусоросборника (л)
|60
|Материал контейнера для мусора
|з нержавеющей стали
|Номинальная потребляемая мощность (кВт)
|1,2
|Способ сбора
|Электрический
|Номин. диаметр соединения
|НД 70
|Номин. диаметр принадлежностей
|НД 50 НД 40
|Уровень звукового давления (дБ(А))
|74
|Класс основного фильтра
|M
|Площадь поверхности основного фильтра (м²)
|0,95
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|59
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|970 x 690 x 995
Оснащение
- Основной фильтр: Плоский складчатый фильтр
- Принадлежности в комплекте поставки: Головка тримера
- Автоматический уровневый выключатель
Видео