Промышленный пылесос IVC 60/24-2 Ap

Компактный и мобильный промышленный пылесос начального уровня с полуавтоматической системой очистки фильтра, большими колесами и поворотными колесиками, оснащенными стояночным тормозом. Прекрасно подходит для очистки производственного оборудования и уборки в цехах.

IVC 60/24-2 Ap – компактный промышленный пылесос с большими колесами и направляющими роликами с функцией торможения. Аппарат относится к начальному уровню, отличается хорошей маневренностью и специально предназначен для мобильной уборки производственных помещений и оборудования. Полуавтоматическая система очистки фильтра гарантирует долгий срок службы.

Спецификации

Технические характеристики

Род тока (число фаз) (~) 1
Напряжение (В) 220 / 240
Частота (Гц) 50 / 60
Расход воздуха (л/с/м³/ч) 148 / 532
Разрежение (мбар/кПа) 254 / 25,4
Объем мусоросборника (л) 60
Материал контейнера для мусора з нержавеющей стали
Номинальная потребляемая мощность (кВт) 2,4
Способ сбора Электрический
Номин. диаметр соединения НД 70
Номин. диаметр принадлежностей НД 70 НД 50 НД 40
Уровень звукового давления (дБ(А)) 73
Класс основного фильтра M
Площадь поверхности основного фильтра (м²) 0,95
Масса (без принадлежностей) (кг) 59
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 970 x 690 x 995

Оснащение

  • Основной фильтр: Плоский складчатый фильтр
  • Принадлежности в комплекте поставки: Головка тримера
Видео

