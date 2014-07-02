Промышленный пылесос IVC 60/24-2 Tact² M

Компактный и мобильный промышленный пылесос с автоматической системой очистки фильтра Tact². Идеальное решение для очистки производственного оборудования и помещений, в которых образуется вредная для здоровья пыль класса M.

IVC 60/24-2 Tact² M – компактный промышленный пылесос с большими колесами и направляющими роликами с функцией торможения. Аппарат отличается высочайшей маневренностью и оптимально подходит для уборки производственных помещений и оборудования. Кроме этого, он может использоваться для удаления вредной для здоровья пыли класса M. Автоматическая система очистки фильтра Tact² гарантирует возможность длительного использования без лишних перерывов.

Особенности и преимущества
Класс пыли M
  • Аппарат сертифицирован в соответствии с DIN EN 60335-2-69 для пыли класса M.
Автоматическая система очистки фильтра Tact²
Компактный плоский складчатый фильтр
Спецификации

Технические характеристики

Род тока (число фаз) (~) 1
Напряжение (В) 220 / 240
Частота (Гц) 50 / 60
Расход воздуха (л/с/м³/ч) 148 / 532
Разрежение (мбар/кПа) 254 / 25,4
Объем мусоросборника (л) 60
Материал контейнера для мусора з нержавеющей стали
Номинальная потребляемая мощность (кВт) 2,4
Способ сбора Электрический
Номин. диаметр соединения НД 70
Номин. диаметр принадлежностей НД 50 НД 40
Уровень звукового давления (дБ(А)) 73
Класс основного фильтра M
Площадь поверхности основного фильтра (м²) 0,95
Масса (без принадлежностей) (кг) 60
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 970 x 690 x 995

Оснащение

  • Основной фильтр: Плоский складчатый фильтр
  • Принадлежности в комплекте поставки: Головка тримера
