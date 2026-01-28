Phụ kiện vệ sinh kính và mặt tiền
Phụ kiện giúp làm sạch tối ưu bề mặt kính và mặt tiền với áp lực cao. Đặc biệt hiệu quả khi kết hợp với ống phun kéo dài.
Làm sạch đồng đều và hiệu quả cao: bốn đầu phun áp suất cao loại bỏ bụi bẩn cứng đầu trên các bề mặt khác nhau. Tùy thuộc vào ứng dụng, khung hoán đổi có thể được thay thế một cách dễ dàng và nhanh chóng. Khung có bàn chải để lau mặt tiền và tường, bảo vệ người sử dụng khỏi nước phun và cũng có thể di chuyển nhẹ nhàng dọc theo bề mặt. Khung có khăn lau Microfibre để làm sạch các bề mặt kính, các sợi Microfibre hỗ trợ loại bỏ bụi bẩn và đảm bảo làm sạch bề mặt kính một cách nhẹ nhàng.
Tính năng và ưu điểm
Khung có thể thay đổiThay đổi đơn giản mà không cần công cụ để làm sạch các bề mặt cứng hoặc nhạy cảm (thủy tinh)
Bốn đầu phun cao ápLoại bỏ hiệu quả bụi bẩn cứng đầu trên các khu vực cao.
Bản lề giữa vỏ và khungPhần đính kèm được điều chỉnh phù hợp với bề mặt, do đó luôn tạo ra một bề mặt tiếp xúc tốt.
Tấm khăn Microfibre có thể tháo rời, có thể giặt được
- Khăn Microfibre có thể được giặt ở tối đa 60 ° C.
Thông số kỹ thuật
|Thành phần sợi dệt
|70 % Polyester; 30 % Polyamid
|Màu sắc
|Đen
|Trọng lượng (Kg)
|0,607
|Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
|0,918
|Kích thước (D x R x C) (mm)
|194 x 338 x 160
Khu vực ứng dụng
- Mặt tiền
- Nhà kính
- tấm chắn gió