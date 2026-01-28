Làm sạch đồng đều và hiệu quả cao: bốn đầu phun áp suất cao loại bỏ bụi bẩn cứng đầu trên các bề mặt khác nhau. Tùy thuộc vào ứng dụng, khung hoán đổi có thể được thay thế một cách dễ dàng và nhanh chóng. Khung có bàn chải để lau mặt tiền và tường, bảo vệ người sử dụng khỏi nước phun và cũng có thể di chuyển nhẹ nhàng dọc theo bề mặt. Khung có khăn lau Microfibre để làm sạch các bề mặt kính, các sợi Microfibre hỗ trợ loại bỏ bụi bẩn và đảm bảo làm sạch bề mặt kính một cách nhẹ nhàng.