Phụ kiện vệ sinh kính và mặt tiền

Phụ kiện giúp làm sạch tối ưu bề mặt kính và mặt tiền với áp lực cao. Đặc biệt hiệu quả khi kết hợp với ống phun kéo dài.

Làm sạch đồng đều và hiệu quả cao: bốn đầu phun áp suất cao loại bỏ bụi bẩn cứng đầu trên các bề mặt khác nhau. Tùy thuộc vào ứng dụng, khung hoán đổi có thể được thay thế một cách dễ dàng và nhanh chóng. Khung có bàn chải để lau mặt tiền và tường, bảo vệ người sử dụng khỏi nước phun và cũng có thể di chuyển nhẹ nhàng dọc theo bề mặt. Khung có khăn lau Microfibre để làm sạch các bề mặt kính, các sợi Microfibre hỗ trợ loại bỏ bụi bẩn và đảm bảo làm sạch bề mặt kính một cách nhẹ nhàng.

Tính năng và ưu điểm
Phụ kiện vệ sinh kính và mặt tiền: Khung có thể thay đổi
Thay đổi đơn giản mà không cần công cụ để làm sạch các bề mặt cứng hoặc nhạy cảm (thủy tinh)
Phụ kiện vệ sinh kính và mặt tiền: Bốn đầu phun cao áp
Loại bỏ hiệu quả bụi bẩn cứng đầu trên các khu vực cao.
Phụ kiện vệ sinh kính và mặt tiền: Bản lề giữa vỏ và khung
Phần đính kèm được điều chỉnh phù hợp với bề mặt, do đó luôn tạo ra một bề mặt tiếp xúc tốt.
Tấm khăn Microfibre có thể tháo rời, có thể giặt được
  • Khăn Microfibre có thể được giặt ở tối đa 60 ° C.
Thông số kỹ thuật

Thành phần sợi dệt 70 % Polyester; 30 % Polyamid
Màu sắc Đen
Trọng lượng (Kg) 0,607
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg) 0,918
Kích thước (D x R x C) (mm) 194 x 338 x 160
Videos
Khu vực ứng dụng
  • Mặt tiền
  • Nhà kính
  • tấm chắn gió