Ống phun tia thu phóng có khớp nối TLA 4
Làm sạch đơn giản ở (hầu hết) mọi điểm: Ống phun dạng ống lồng dễ dàng tiếp cận các khu vực khó tiếp cận nhờ bản lề có thể điều chỉnh 180 °.
Với ống phun dạng ống lồng, ngay cả những khu vực khó tiếp cận như dưới mặt tiền cũng có thể được làm sạch một cách nhanh chóng và dễ dàng. Bản lề có thể điều chỉnh 180 độ là một lợi thế khác và giúp bạn có thể lau dọn nhà kính, mái nghiêng và garage xe. Hoạt động rất đơn giản nhờ cơ chế thu phóng thoải mái chỉ bằng một nút bấm. Ống phun dạng ống lồng có thể được mở rộng từ 1,20 đến 3,70 mét, do đó cho phép làm sạch các khu vực ở độ cao lên đến 5 mét. Việc gắn chặt tất cả các súng phun rất dễ dàng. Áp suất có thể được kiểm soát thuận tiện khi sử dụng với súng phun Full Control Plus hoặc Smart Control.
Tính năng và ưu điểm
Bản lề có thể điều chỉnhKhả năng ứng dụng linh hoạt.
Thu phóng thoải máiCác ống có thể được kéo ra dễ dàng và thuận tiện chỉ bằng một nút bấm.
Lắp ráp súng cao áp đơn giảnSúng áp suất cao hiện có có thể dễ dàng được bảo vệ ở giá đỡ dự kiến.
Kết nối Bayonet
- Kết nối thực tế của tất cả các phụ kiện Kärcher.
Thông số kỹ thuật
|Màu sắc
|Đen
|Trọng lượng (Kg)
|2,805
|Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
|3,729
|Kích thước (D x R x C) (mm)
|3780 x 120 x 233
Khu vực ứng dụng
- Mặt tiền
- Nhà kính
- Làm sạch mái nhà và tán cây (ví dụ: bãi đậu xe hơi)