Với ống phun dạng ống lồng, ngay cả những khu vực khó tiếp cận như dưới mặt tiền cũng có thể được làm sạch một cách nhanh chóng và dễ dàng. Bản lề có thể điều chỉnh 180 độ là một lợi thế khác và giúp bạn có thể lau dọn nhà kính, mái nghiêng và garage xe. Hoạt động rất đơn giản nhờ cơ chế thu phóng thoải mái chỉ bằng một nút bấm. Ống phun dạng ống lồng có thể được mở rộng từ 1,20 đến 3,70 mét, do đó cho phép làm sạch các khu vực ở độ cao lên đến 5 mét. Việc gắn chặt tất cả các súng phun rất dễ dàng. Áp suất có thể được kiểm soát thuận tiện khi sử dụng với súng phun Full Control Plus hoặc Smart Control.