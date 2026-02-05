Máy phun rửa áp lực cao K 3 HR Plus
Máy phun rửa K 3 HR Plus với cuộn ống và móc treo dây áp lực dễ vận hành, lý tưởng để loại bỏ bụi bẩn quanh nhà, xịt rửa xe. Các phụ kiện có thể được cất trữ trên thiết bị một cách tiện lợi.
Máy phun rửa áp lực K 3 HR Plus linh hoạt, di động và mạnh mẽ. Thiết bị bao gồm súng phun Quick Connect, dây áp lực cao 10 mét và dây cấp nước 6 mét, đầu phun phẳng tùy chỉnh áp lực, đầu phun xoáy, đầu phun tạo bọt, bộ lọc nước để bảo vệ máy bơm khỏi các bụi bẩn từ nguồn nước, cũng như một guồng ống cố định dây áp lực cao để máy luôn được sẵn sàng sử dụng. Máy không có chức năng hút nước, vui lòng cấp nước trực tiếp cho máy khi vận hành. Sản xuất tại Trung Quốc. Các lưu ý khi sử dụng máy: - Đảm bảo nguồn nước cung cấp cho máy là nước sạch, không có rong rêu, cát bẩn, v.v… - Lưu lượng nước cung cấp cho máy phải đủ. - Trước khi bật công tắc điện, phải bóp cò súng để nước lưu thông đầy đủ trong dây áp lực. - Trong quá trình sử dụng, không nhấp - nhả cò súng quá nhiều. - Thời gian sử dụng tối đa là 15 phút/1 lần sử dụng. Sau đó phải cho máy nghỉ tầm 5-7 phút rồi mới cho máy hoạt động trở lại. - Tổng thời gian sử dụng của máy tối đa là 60 phút/ 1 ngày. - Sau khi sử dụng xong hoặc máy đang trạng thái nghỉ, phải tắt công tắc về OFF và bóp cò súng 1 lần nữa để xả áp lực ra bên ngoài. - Thường xuyên kiểm tra lọc nước.
Tính năng và ưu điểm
Guồng ống cố định dây áp lực cao để máy luôn được sẵn sàng sử dụng.Thuận thiện thao tác - ống dây áp lực luôn sẳn sàng kéo vào và thu lại
Giải pháp thùng chứa sạchSạch sẽ và tiện lợi - ngăn chứa chất tẩy rửa có thể được tháo rời Ngăn chứa chất tẩy rửa đơn giản hóa quy trình sử dụng chất tẩy rửa
Bánh xe vận hành êm ái và tay cầm kéo dàiKhả năng di chuyển tối ưu nhờ bánh xe và tay cầm kéo tiện dụng.
Hệ thống kết nối nhanh
- Hệ thống Quick Connect để nhanh chóng thay đổi đầu phun
Đầu phun xoáy
- Đầu phun xoáy dành cho chất bẩn cứng đầu giúp tăng hiệu suất làm sạch lên tới 80%.
Thông số kỹ thuật
|Điện áp (V)
|220 / 240
|Tần số (Hz)
|50 / 60
|Áp lực (bar)
|Tối đa 120
|Lưu lượng (l/h)
|Tối đa 380
|Nhiệt độ nước vào tối đa (°C)
|Tối đa 40
|Công suất (A)
|6
|Dây điện nguồn (m)
|5
|Màu sắc
|Vàng
|Trọng lượng chưa gắn phụ kiện (Kg)
|5,38
|Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
|8,7
|Kích thước (D x R x C) (mm)
|296 x 283 x 805
Scope of supply
- Chuôi nối G 3/4
Thiết bị
- Tích hợp bộ lọc nước
Khu vực ứng dụng
- Xe đạp
- Làm sạch dụng cụ làm vườn và dụng cụ khác
- Đồ nội thất sân vườn/sân thượng/ban công
- Khu vực xung quanh nhà và vườn
- Xe máy
- Xe ô tô