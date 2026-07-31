Alimentation electr. PS07 *KNA/*MX
Pleine puissance (de charge) : le chargeur pour les VC 5 Cordless, FC 5 Cordless et FC 7 Cordless.
Un bloc d'alimentation, valable pour de nombreux appareils : le chargeur Kärcher est compatible avec de nombreux appareils de nettoyage et recharge rapidement et efficacement à la fois le VC 5 Cordless, le FC 5 Cordless et le FC 7 Cordless.
Fonctionnalités et avantages
Compatibilité avec différents appareils Kärcher
- Un bloc d'alimentation permet de recharger différents appareils Kärcher.
Spécifications
Données techniques
|Couleur
|noir
|Poids emballage inclus (kg)
|0.1