Buse à jet crayon
Pour nettoyer sans efforts les endroits difficiles d’accès. Associée à la brosse ronde, nombreuses applications possibles dans la cuisine, la salle de bains et les WC.
Le suceur jet crayon garantit un nettoyage sans peine des fentes, coins, arêtes et autres emplacements difficiles d’accès. Associé à la brosse ronde, il offre une pléthore d’applications: nettoyage des cuisines, salle de bains, sanitaires...
Fonctionnalités et avantages
Annexe pour les accessories
- Accessoire pour les brosses, la powerbuse et la rallonge
Forme courbée
- Meilleure accessibilité aux endroits difficilement accesssibles
Spécifications
Données techniques
|Couleur
|noir
|Poids (kg)
|0.1
|Poids emballage inclus (kg)
|0.1
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|180 x 50 x 40
Videos
Zones d’application
- Endroits difficiles d’accès (coins, jointures, fentes, etc.)
- Moquettes
- Stores vénitiens/volets roulants