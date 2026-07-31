Décolleuse papier peint
Pour décoller facilement les papiers peints et les résidus de colle à la vapeur.
Décolleuse pour décoller sans difficulté les papiers peints et les résidus de colle au moyen de la vapeur puissante. Ainsi, le nettoyeur vapeur se transforme en un tour de main en décolleuse pour faciliter les travaux de rénovation.
Fonctionnalités et avantages
Accessoire combinant la vapeur et un grattoir
- Enlève rapidement le papier peint et la colle.
Large couverture de la vapeur sur la surface.
- Enlève le papier peint rapidement sur une large zone
Pas d'échappement de vapeur.
- Pénatration rapide de la vapeur dans le papier.
Spécifications
Données techniques
|Couleur
|noir
|Poids (kg)
|0.4
|Poids emballage inclus (kg)
|0.6
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|320 x 220 x 100
Zones d’application
- Papier peint
- Même les saletés tenaces