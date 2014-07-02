Extension pour WV

Idéale pour atteindre les surfaces vitrées en hauteur.

Idéale pour atteindre les surfaces vitrées en hauteur. Contient une extension 194 cm, un raccord articulé, une buse spéciale à raccorder au WV et une raclette microfibre.

Fonctionnalités et avantages
Nettoyer facilement les vitres en hauteur
  • Longueur maximale de 2 mètres.
Lance télescopique
Bonnette microfibre de haute qualité, composée de 2 matières.
Spécifications

Données techniques

Quantité (Pièce(s)) 1
Couleur noir
Poids (kg) 1.2
Poids emballage inclus (kg) 1.6
Dimensions (L × l × h) (mm) 165 x 224 x 1200
Machines compatibles
Zones d’application
  • Large surface vitrée
  • Jardin d'hiver