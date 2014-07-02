Extension pour WV
Idéale pour atteindre les surfaces vitrées en hauteur.
Idéale pour atteindre les surfaces vitrées en hauteur. Contient une extension 194 cm, un raccord articulé, une buse spéciale à raccorder au WV et une raclette microfibre.
Fonctionnalités et avantages
Nettoyer facilement les vitres en hauteur
- Longueur maximale de 2 mètres.
Lance télescopique
Bonnette microfibre de haute qualité, composée de 2 matières.
Spécifications
Données techniques
|Quantité (Pièce(s))
|1
|Couleur
|noir
|Poids (kg)
|1.2
|Poids emballage inclus (kg)
|1.6
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|165 x 224 x 1200
Zones d’application
- Large surface vitrée
- Jardin d'hiver