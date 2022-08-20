Filtre plissé plat pour aspirateur KFI 4410
Filtre plissé plat pour l'aspiration de saletés fines et de gros déchets ainsi que de liquides sans avoir à changer de filtre.
Le filtre plissé plat KFI 4410 permet d'aspirer l'eau et les poussières sans avoir à s'interrompre sans cesse pour des changements de filtre fastidieux. Pendant l'utilisation, il assure une puissance d'aspiration élevée et une filtration efficace des poussières. Logé dans la cassette filtrante brevetée, le filtre plissé plat permet un changement particulièrement pratique et rapide, et ce, sans aucun contact avec la saleté : il suffit d'ouvrir la cassette filtrante, de changer le filtre, de refermer la cassette filtrante et voilà ! Développés sur mesure pour les aspirateurs eau et poussières Kärcher WD 4 à 7, KWD 4 à 6 et MV 4 à 6.
Fonctionnalités et avantages
Matériau filtrant en cellulose
- Pour une puissance d’aspiration élevée et une grande efficacité de filtration pendant l’utilisation.
Procédé breveté d'enlèvement du filtre
- Aspirateurs eau et poussières sans changement de filtre supplémentaire.
- Remplacement du filtre plissé plat en quelques secondes en extrayant la cassette filtrante – sans contact avec la saleté.
Pour les aspirateurs eau et poussières Kärcher WD 4 à 7, KWD 4 à 6, MV 4 à 6
Spécifications
Données techniques
|Quantité (Pièce(s))
|1
|Couleur
|marron
|Poids (kg)
|0.1
|Poids emballage inclus (kg)
|0.1
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|163 x 104 x 50
Machines compatibles
Zones d’application
- Résidus fins
- Gros déchets
- Liquides