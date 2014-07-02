Kit de buses: Suceur pour fentes, suceur pour meubles rembourrés, pinceau d'aspiration, porte-accessoires, DN 32
Set de suceurs comprenant un suceur pour fentes, un suceur pour meubles, un suceur pinceau et un support pour accessoires. Le kit d'accessoires est compatible avec tous les aspirateurs poussières Kärcher en diamètre nominal DN 32.
Fonctionnalités et avantages
Haute qualité, conception robuste
Rangement intégré des accessoires
Spécifications
Données techniques
|Quantité (Pièce(s))
|1
|Largeur nominale standard ( )
|DN 32
|Couleur
|noir
|Poids (kg)
|0.2
|Poids emballage inclus (kg)
|0.2
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|270 x 200 x 65