Lance à angle droit

Nettoyez les zones difficiles à atteindre avec la lance à angle droit.

L'angle droit de cette baguette unique vous permet de nettoyer les zones difficiles d'accès. Éliminez facilement la boue et les débris des trains avant et arrière, des sous-carrosseries et des toits de camions / SUV pour un nettoyage plus complet du véhicule. C'est également un excellent outil écologique pour nettoyer les gouttières domestiques. Conçu pour fonctionner avec les nettoyeurs haute pression électriques Kärcher K 2 - K 5.

Fonctionnalités et avantages
Lance coudée extra longue (env. 1 m)
  • Nettoyage facile dans des endroits difficilement accessibles, comme le tuyau d'écoulement ou le châssis de voiture.
Spécifications

Données techniques

Couleur noir
Poids (kg) 0.6
Poids emballage inclus (kg) 0.7
Dimensions (L × l × h) (mm) 555 x 120 x 50
Zones d’application
  • Les châssis de voitures
  • Endroits difficiles d’accès (coins, jointures, fentes, etc.)
  • Poubelles
  • Récupérateurs d'eau de pluie
  • Passages de roue
  • Fûts
  • Escaliers