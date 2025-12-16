Lance à angle droit
Nettoyez les zones difficiles à atteindre avec la lance à angle droit.
L'angle droit de cette baguette unique vous permet de nettoyer les zones difficiles d'accès. Éliminez facilement la boue et les débris des trains avant et arrière, des sous-carrosseries et des toits de camions / SUV pour un nettoyage plus complet du véhicule. C'est également un excellent outil écologique pour nettoyer les gouttières domestiques. Conçu pour fonctionner avec les nettoyeurs haute pression électriques Kärcher K 2 - K 5.
Fonctionnalités et avantages
Lance coudée extra longue (env. 1 m)
- Nettoyage facile dans des endroits difficilement accessibles, comme le tuyau d'écoulement ou le châssis de voiture.
Spécifications
Données techniques
|Couleur
|noir
|Poids (kg)
|0.6
|Poids emballage inclus (kg)
|0.7
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|555 x 120 x 50
Zones d’application
- Les châssis de voitures
- Endroits difficiles d’accès (coins, jointures, fentes, etc.)
- Poubelles
- Récupérateurs d'eau de pluie
- Passages de roue
- Fûts
- Escaliers