Lance Multi Power MP 145 pour classes K 3-K 5

Lance Multi Power avec 5 types de jet : jet RM, jet plat HD, buse rotative, jet crayon et jet plat plus large à pression réduite. Le choix du jet adéquat se fait simplement en tournant la lance.

La lance Multi Power Jet regroupe 5 types de jet dans une seule lance d'arrosage : jet de détergent, jet plat haute pression, buse rotative, jet crayon et jet plat large à pression réduite. Le choix du jet adapté se fait confortablement par simple rotation. Ainsi, vous n'avez plus besoin de vous échiner à changer de lance d'arrosage. Cet outil polyvalent pour les surfaces extérieures, le jardin et la voiture est adapté aux nettoyeurs haute pression Kärcher des classes K 3 à K 5 mais non compatible avec les gammes Smart Control, Power Control et Full Control.

Fonctionnalités et avantages
5 types de jets
  • 5en1: 5 jets différents en une seule lance
  • Pas besoin de changer de lance
Prise en main confortable
  • Maniement amélioré
Ajustement continue
  • La pression peut être ajustée à la tâche de nettoyage
Spécifications

Données techniques

Couleur noir
Poids (kg) 0.5
Poids emballage inclus (kg) 0.6
Dimensions (L × l × h) (mm) 447 x 57 x 57
Videos
Machines compatibles
Zones d’application
  • Véhicules
  • Motos et scooters
  • Surfaces dans la maison et le jardin
  • Murs de jardin et de pierre
  • Mobilier de jardin/de terrasse/de balcon
  • Clôtures