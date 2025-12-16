La lance Multi Power Jet regroupe 5 types de jet dans une seule lance d'arrosage : jet de détergent, jet plat haute pression, buse rotative, jet crayon et jet plat large à pression réduite. Le choix du jet adapté se fait confortablement par simple rotation. Ainsi, vous n'avez plus besoin de vous échiner à changer de lance d'arrosage. Cet outil polyvalent pour les surfaces extérieures, le jardin et la voiture est adapté aux nettoyeurs haute pression Kärcher des classes K 3 à K 5 mais non compatible avec les gammes Smart Control, Power Control et Full Control.