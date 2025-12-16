Lance Multi Power MP 145 pour classes K 3-K 5
Lance Multi Power avec 5 types de jet : jet RM, jet plat HD, buse rotative, jet crayon et jet plat plus large à pression réduite. Le choix du jet adéquat se fait simplement en tournant la lance.
La lance Multi Power Jet regroupe 5 types de jet dans une seule lance d'arrosage : jet de détergent, jet plat haute pression, buse rotative, jet crayon et jet plat large à pression réduite. Le choix du jet adapté se fait confortablement par simple rotation. Ainsi, vous n'avez plus besoin de vous échiner à changer de lance d'arrosage. Cet outil polyvalent pour les surfaces extérieures, le jardin et la voiture est adapté aux nettoyeurs haute pression Kärcher des classes K 3 à K 5 mais non compatible avec les gammes Smart Control, Power Control et Full Control.
Fonctionnalités et avantages
5 types de jets
- 5en1: 5 jets différents en une seule lance
- Pas besoin de changer de lance
Prise en main confortable
- Maniement amélioré
Ajustement continue
- La pression peut être ajustée à la tâche de nettoyage
Spécifications
Données techniques
|Couleur
|noir
|Poids (kg)
|0.5
|Poids emballage inclus (kg)
|0.6
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|447 x 57 x 57
Videos
Zones d’application
- Véhicules
- Motos et scooters
- Surfaces dans la maison et le jardin
- Murs de jardin et de pierre
- Mobilier de jardin/de terrasse/de balcon
- Clôtures