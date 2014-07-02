Lingette éponge, large
5 serpillières extra larges en coton qualité supérieure. Ne peluchent pas, absorbantes et résistantes.
Cinq lingettes de sol larges en coton haut de gamme. Non pelucheuses, très absorbantes et résistantes. A utiliser avec le suceur sol large des nettoyeurs vapeur Kärcher. Fixation simple au suceur sol. Pour le nettoyage des carreaux, de la pierre naturelle et des sols en linoléum et PVC.
Fonctionnalités et avantages
Serpillère pour sol en coton de haute qualité.
- Absorption optimale de la saleté avec la bonnette.
- Absorption optimale de la saleté avec la bonnette.
- Lavable en machine à 60 °C.
Spécifications
Données techniques
|Couleur
|Blanc
|Poids (kg)
|0.4
|Poids emballage inclus (kg)
|6.1
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|480 x 270 x 5
Videos
Zones d’application
- Sols durs