Le T 300 Deck and Driveway Cleaner nettoie rapidement et efficacement les surfaces étendues à l'extérieur. Le bras rotatif Twin-Jet assure une élimination étendue de la saleté réduisant ainsi environ de moitié le temps nécessaire par rapport au nettoyage avec une lance d'arrosage. Le capot protège en outre l'utilisateur et son environnement contre les éclaboussures. Grâce à l'effet hydroglisseur, le T-Racer est particulièrement facile à manœuvrer. Le T 300 Deck and Driveway Cleaner dispose d'un ajustement en continu de la pression pour le nettoyage des surfaces dures telles que la pierre et le béton ainsi que des surfaces plus délicates comme le bois. Le T 300 Deck and Driveway Cleaner est adapté à tous les nettoyeurs haute pression des gammes K 2, K 3, K 4 et K 5. Il n'est pas compatible avec les appareils K 1700, K 1800, K 1900 et K 2000.