Nettoyeur terrasse et allée T 300
T 300 Deck and Driveway Cleaner pour un nettoyage sans éclaboussures des surfaces étendues. Ajustement en continu de la pression pour les surfaces dures et délicates.
Le T 300 Deck and Driveway Cleaner nettoie rapidement et efficacement les surfaces étendues à l'extérieur. Le bras rotatif Twin-Jet assure une élimination étendue de la saleté réduisant ainsi environ de moitié le temps nécessaire par rapport au nettoyage avec une lance d'arrosage. Le capot protège en outre l'utilisateur et son environnement contre les éclaboussures. Grâce à l'effet hydroglisseur, le T-Racer est particulièrement facile à manœuvrer. Le T 300 Deck and Driveway Cleaner dispose d'un ajustement en continu de la pression pour le nettoyage des surfaces dures telles que la pierre et le béton ainsi que des surfaces plus délicates comme le bois. Le T 300 Deck and Driveway Cleaner est adapté à tous les nettoyeurs haute pression des gammes K 2, K 3, K 4 et K 5. Il n'est pas compatible avec les appareils K 1700, K 1800, K 1900 et K 2000.
Fonctionnalités et avantages
Deux buses à jet plat rotatives
- Rendement surfacique excellent : idéal pour le nettoyage d'endroits plus grands.
Protection anti-éclaboussures
- Un nettoyage sans éclaboussures.
Pression adaptée
- Nettoyage adapté en fonction de la surface
- Nettoyage de surfaces délicates et non-délicates comme le bois et la pierre.
Effet hydroglisseur
- Le T-Racer, avec son effet hydroglisseur, rend le nettoyage simple et sans effort
Spécifications
Données techniques
|Couleur
|noir
|Poids (kg)
|1.5
|Poids emballage inclus (kg)
|1.9
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|712 x 280 x 971
Videos
Zones d’application
- Surfaces dans la maison et le jardin
- Terrasses
- Allées, entrées de garage
- Chemins