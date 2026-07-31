La solution confortable pour le nettoyage des surfaces vitrées au nettoyeur vapeur. La raclette Comfort permet de nettoyer facilement et sans traces les vitres, les miroirs et autres surfaces vitrées. Grâce à la raclette allongée, même les endroits difficiles à nettoyer sont débarrassés des coulures et des traces de doigts sans effort et en tout confort. Pour un nettoyage efficace des vitres sans aucun produit chimique.