Raclette Comfort
Grâce à la forme allongée et à la souplesse de la raclette Comfort, même les vitres difficiles à atteindre se nettoient facilement et efficacement. Pour un résultat éclatant de propreté.
La solution confortable pour le nettoyage des surfaces vitrées au nettoyeur vapeur. La raclette Comfort permet de nettoyer facilement et sans traces les vitres, les miroirs et autres surfaces vitrées. Grâce à la raclette allongée, même les endroits difficiles à nettoyer sont débarrassés des coulures et des traces de doigts sans effort et en tout confort. Pour un nettoyage efficace des vitres sans aucun produit chimique.
Fonctionnalités et avantages
Vapeur sortant de la buseLa vitre est uniformément vaporisée , ce qui contribue à une dissolution optimale de la salissure.
Raclette de haute qualitéNettoyage sans traces des vitres, des miroirs et d'une multitude d'autres surfaces vitrées. Garantit un raclage optimal de l'humidité et de la saleté décollée.
Raclette souple allongéeLa forme particulièrement allongée de la raclette garantit des résultats de nettoyage parfaits, même dans les angles difficiles à atteindre.
Nettoyage sans produits chimiques
- La vapeur chaude s'avère très efficace pour décoller la saleté. Cette méthode est également durable puisqu'elle permet de se passer de l'utilisation de détergents supplémentaires.
Spécifications
Données techniques
|Poids (kg)
|0.1
|Poids emballage inclus (kg)
|0.2
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|140 x 225 x 43
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Zones d’application
- Fenêtres et vitres