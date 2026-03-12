Rallonge de flexible haute pression en caoutchouc pour le pistolet « Best » avec raccord pratique Quick Connect. La rallonge de flexible haute pression en caoutchouc de 10 m assure une plus grande flexibilité et étend sensiblement le rayon d’action du nettoyeur haute pression. Se monte simplement entre le pistolet Quick Connect et l’ancien flexible haute pression, pour un travail facilité. Le flexible en caoutchouc de qualité supérieure avec structure en acier se distingue par sa robustesse et garantit une longue durée de vie. La rallonge de flexible supporte une pression jusqu’à 180 bars et des températures jusqu’à 80 °C. La rallonge de flexible peut également être utilisée avec des détergents. Convient aux nettoyeurs haute pression Kärcher des classes K 3 à K 7 à partir de l’année-modèle 2008, sur lesquels le flexible se fixe au pistolet par un raccord pratique Quick Connect.