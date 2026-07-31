Sacs filtrants non tissés, 5 Pièce(s), NT 30/1

Sacs filtrants non tissés à 3 couches résistants à la déchirure de la classe de poussière M, compatibles avec les aspirateurs eau et poussières Kärcher. Fabriqués à partir de 40 % de plastique recyclé. Contenu : 5 unités.

Spécifications

Données techniques

Quantité (Pièce(s)) 5
Couleur Blanc
Poids (kg) 0.5
Poids emballage inclus (kg) 0.5
Dimensions (L × l × h) (mm) 323 x 210 x 90
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Zones d’application
  • Adapté à l'aspiration des surfaces humides et sèches