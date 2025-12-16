Set de flexible haute pression HK 7,5

Ce set d'accessoires inclut un flexible haute pression de 7,5 mètres, une poignée-pistolet ergonomique et un adaptateur pour raccordement pratique Quick Connect pour les classes K 2 à K 7. Convient à tous les nettoyeurs haute pression Kärcher sans dévidoir à partir de l'année-modèle 1992.

Fonctionnalités et avantages
Adaptateur
  • Séparation simple du tuyau de pression du pistolet de pulvérisation et de l'appareil.
  • Le flexible haute pression se fixe et se détache d'un simple clic sur l'appareil et le pistolet. Pour une économie de temps et d'efforts.
Flexible haute pression
  • Avec des adaptateurs Quick Connect pour une fixation rapide.
Pistolet haute pression
  • Pour un travail ergonomique.
Spécifications

Données techniques

Température (°C) max. 60
Pression max. (bar) 180
Longueur (m) 7.5
Couleur noir
Poids (kg) 1.2
Poids emballage inclus (kg) 1.4
Dimensions (L × l × h) (mm) 551 x 250 x 60