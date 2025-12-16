Set de flexible haute pression HK 7,5
Set d’accessoires avec flexible haute pression de 7,5 m, poignée-pistolet et adaptateur pour raccordement Quick Connect pour les classes K 2 à K 7. Pour tous les nettoyeurs haute pression Kärcher sans dévidoir produits entre 1992 et 2017.
Ce set d'accessoires inclut un flexible haute pression de 7,5 mètres, une poignée-pistolet ergonomique et un adaptateur pour raccordement pratique Quick Connect pour les classes K 2 à K 7. Convient à tous les nettoyeurs haute pression Kärcher sans dévidoir à partir de l'année-modèle 1992.
Fonctionnalités et avantages
Adaptateur
- Séparation simple du tuyau de pression du pistolet de pulvérisation et de l'appareil.
- Le flexible haute pression se fixe et se détache d'un simple clic sur l'appareil et le pistolet. Pour une économie de temps et d'efforts.
Flexible haute pression
- Avec des adaptateurs Quick Connect pour une fixation rapide.
Pistolet haute pression
- Pour un travail ergonomique.
Spécifications
Données techniques
|Température (°C)
|max. 60
|Pression max. (bar)
|180
|Longueur (m)
|7.5
|Couleur
|noir
|Poids (kg)
|1.2
|Poids emballage inclus (kg)
|1.4
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|551 x 250 x 60