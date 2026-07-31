Le jeu de 2 rouleaux spécial carrelage et pierre est l'accessoire parfait pour un nettoyage en profondeur des sols durs résistants tels que la pierre ou la céramique, ne convient cependant pas aux sols en pierre naturelle délicats comme le marbre ou la terre cuite. Compatible avec EWM 2, FC 3, FC 4-4, FC 5, FC 7 et FC 8. Grâce aux poils intégrés, le jeu de rouleaux spécial carrelage et pierre élimine aisément les salissures tenaces et rend même leur éclat aux joints et aux surfaces irrégulières. Les rouleaux Pure!Roll® sont lavables en machine jusqu'à 60 °C.