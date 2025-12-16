Nettoyeur de sols FC 5 PREMIUM
20 % plus propre qu'un mop cleaner*, temps de séchage rapide, un long câble de 7 mètres : le nettoyeur de sols FC 5 Premium élimine la poussière et les liquides renversés en un seul passage.
Élimine la poussière, les petites miettes, les poils d'animaux et les liquides renversés en un seul passage jusqu'au plus près des bords : le nettoyeur de sols FC 5 avec fonction d'auto-nettoyage est livré de série avec 500 millilitres de nettoyant universel et 30 millilitres de produit d'entretien pour sols en bois vitrifié et nettoie en un clin d'œil le carrelage, les sols en pierre, le parquet, les sols stratifiés, en PVC ou vinyle. Et ce en garantissant des sols 20 % plus propres qu'avec un mop cleaner classique* qui sont à nouveau praticables après environ deux minutes. Cela est possible grâce à ses rouleaux de nettoyage rotatifs qui sont humidifiés automatiquement et à partir desquels le mélange saleté-eau est évacué directement vers le réservoir d'eau sale. Les rouleaux fournis sont lavables en machine à 60 °C. Un vaste choix de rouleaux spéciaux pour différents types de sol ainsi qu'une multitude de détergents complètent l'offre.
Fonctionnalités et avantages
Élimine la poussière et les liquides renversés
- Laver et éliminer la poussière, les petites miettes et les poils d'animaux en un seul passage.
- Nettoie jusqu'au plus près des bords.
L'efficacité du nettoyage est supérieure de 20 %* au lavage à la serpillière et l'opération bien plus agréable
- Système à deux réservoirs : humidification permanente des rouleaux à partir du réservoir d'eau propre pendant que la saleté est collectée dans le réservoir d'eau sale.
- Sans effort : fini le seau à porter, la lingette de sol à essorer à la main et le frottage.
- Rouleaux lavables en machine à 60 °C.
Adapté à tous les sols durs (par ex. parquet vitrifié, huilé ou ciré, stratifié, carrelage, PVC, vinyle)
- La faible humidité résiduelle permet aux sols d'être à nouveau praticables après env. 2 minutes.
- Vaste gamme de détergents et de produits d'entretien pour tous les types de sols.
Nettoyage facile de l'appareil
- Fonction de nettoyage de l'appareil et des rouleaux dans la station de nettoyage et la station d'accueil.
- Réservoir d'eau sale permettant une vidange sans contact avec la saleté et lavable au lave-vaisselle.
- Le cache de la tête de brossage des sols est amovible pour un lavage rapide à l'eau courante.
Station d'accueil et de nettoyage
- Rangement facile de l'appareil
Spécifications
Données techniques
|Rendement surfacique par remplissage de réservoir (m²)
|env. 60
|Capacité du réservoir d'eau propre (ml)
|400
|Capacité du réservoir d'eau sale (ml)
|200
|Puissance nominale à l'entrée (W)
|max. 460
|Nombre de phases (Ph)
|1
|Tension (V)
|120
|Fréquence (Hz)
|60
|Largeur de travail avec brosse-rouleau (mm)
|300
|Temps de séchage du sol nettoyé (min)
|env. 2
|Niveau de pression acoustique (dB (A))
|67
|Volume de la station de nettoyage (ml)
|200
|Longueur du câble (m)
|7.62
|Poids sans accessoires (kg)
|4.6
|Poids emballage inclus (kg)
|6.8
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|320 x 270 x 1220
* Dans la catégorie de test « Lavage du sol », les nettoyeurs de sols Kärcher atteignent une puissance de nettoyage jusqu'à 20 % supérieure à celle d'une serpillière classique avec une bonnette. Se réfère aux résultats moyens des tests concernant l'efficacité de nettoyage, le ramassage des saletés et le nettoyage des bords.
Scope of supply
- Rouleau universel: 4 Pièce(s)
- Détergents: Nettoyage des sols Universal RM 536, 30 ml, Nettoyant pour sols Pierre RM 537, 30 ml, Nettoyage et entretien des sols bois huilé/ciré RM 535, 30 ml, Nettoyage et entretien des sols bois vitrifié RM 534, 30 ml
- Position de nettoyage et de stationnement avec rangement des rouleaux
Équipement
- Système à deux réservoirs
Videos
Zones d’application
- Sols durs
- Sols durs vitrifiés