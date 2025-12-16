Élimine la poussière, les petites miettes, les poils d'animaux et les liquides renversés en un seul passage jusqu'au plus près des bords : le nettoyeur de sols FC 5 avec fonction d'auto-nettoyage est livré de série avec 500 millilitres de nettoyant universel et 30 millilitres de produit d'entretien pour sols en bois vitrifié et nettoie en un clin d'œil le carrelage, les sols en pierre, le parquet, les sols stratifiés, en PVC ou vinyle. Et ce en garantissant des sols 20 % plus propres qu'avec un mop cleaner classique* qui sont à nouveau praticables après environ deux minutes. Cela est possible grâce à ses rouleaux de nettoyage rotatifs qui sont humidifiés automatiquement et à partir desquels le mélange saleté-eau est évacué directement vers le réservoir d'eau sale. Les rouleaux fournis sont lavables en machine à 60 °C. Un vaste choix de rouleaux spéciaux pour différents types de sol ainsi qu'une multitude de détergents complètent l'offre.