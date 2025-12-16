T 7 Plus Nettoyeur de surface T-Racer

Nettoie même les recoins et les bords en profondeur, grâce à la Powerbuse : le nettoyeur de surfaces T 7 Plus T-Racer avec fonction de rinçage – pour un nettoyage efficace et sans éclaboussures des superficies étendues.

Le nettoyeur de surfaces T 7 Plus T-Racer permet de nettoyer efficacement et sans éclaboussures les superficies étendues en extérieur. Le bras rotatif Twin-Jet assure une élimination étendue de la saleté, offrant un gain de temps de travail d'environ 50 pour cent en comparaison avec le nettoyage à la lance d'arrosage. La Powerbuse supplémentaire permet en outre un nettoyage efficace des recoins et des bords. Et à l'aide de la buse de rinçage intégrée, la saleté détachée s'enlève simplement en rinçant la surface nettoyée, sans aucune retouche pénible. En réglant l'écart entre les buses et l'objet à nettoyer, les surfaces dures telles que la pierre et le béton, ou plus délicates, comme le bois, peuvent être nettoyées dans le respect des matériaux. Grâce à l'effet hydroglisseur, le T-Racer est particulièrement facile à manœuvrer. Les différentes fonctions peuvent être commandées confortablement en actionnant les pédales. Même les surfaces verticales comme les portes de garage sont nettoyées en un clin d'œil grâce à une poignée maniable. Convient pour les nettoyeurs haute pression des classes K 4 à K 7.

Fonctionnalités et avantages
T 7 Plus Nettoyeur de surface T-Racer: Deux buses à jet plat rotatives
Deux buses à jet plat rotatives
Bon rendement surfacique, idéal pour le nettoyage de grandes surfaces.
T 7 Plus Nettoyeur de surface T-Racer: Protection anti-éclaboussures
Protection anti-éclaboussures
Un nettoyage sans éclaboussures.
T 7 Plus Nettoyeur de surface T-Racer: Buse supplémentaire intégrée
Buse supplémentaire intégrée
Idéal pour un nettoyage sans éclaboussures des coins et des bords. Commutation confortable entre les différentes fonctions à l'aide des pédales.
Buse de rinçage intégrée
  • La saleté détachée peut être rincée directement sans aucune retouche pénible.
Réglage de la hauteur
  • L'adaptation de l'écart entre les buses et l'objet à nettoyer permet le nettoyage de différentes surfaces.
  • Nettoyage de surfaces délicates et non-délicates comme le bois et la pierre.
Poignée
  • Nettoyage simple de surfaces verticales.
Effet hydroglisseur
  • Le T-Racer, avec son effet hydroglisseur, rend le nettoyage simple et sans effort
Patins
  • Le nettoyeur de surfaces glisse sur la surface lors du rinçage.
Pédales
  • Commutation confortable et ergonomique entre les différentes fonctions.
Spécifications

Données techniques

Couleur noir
Poids (kg) 1.9
Poids emballage inclus (kg) 2.9
Dimensions (L × l × h) (mm) 769 x 288 x 996
Machines compatibles
Zones d’application
  • Surfaces dans la maison et le jardin
  • Terrasses
  • Portes de garage
  • Façades de petites maisons
  • Allées, entrées de garage
  • Murs de jardin et de pierre
  • Chemins