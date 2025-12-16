T 7 Plus Nettoyeur de surface T-Racer
Nettoie même les recoins et les bords en profondeur, grâce à la Powerbuse : le nettoyeur de surfaces T 7 Plus T-Racer avec fonction de rinçage – pour un nettoyage efficace et sans éclaboussures des superficies étendues.
Le nettoyeur de surfaces T 7 Plus T-Racer permet de nettoyer efficacement et sans éclaboussures les superficies étendues en extérieur. Le bras rotatif Twin-Jet assure une élimination étendue de la saleté, offrant un gain de temps de travail d'environ 50 pour cent en comparaison avec le nettoyage à la lance d'arrosage. La Powerbuse supplémentaire permet en outre un nettoyage efficace des recoins et des bords. Et à l'aide de la buse de rinçage intégrée, la saleté détachée s'enlève simplement en rinçant la surface nettoyée, sans aucune retouche pénible. En réglant l'écart entre les buses et l'objet à nettoyer, les surfaces dures telles que la pierre et le béton, ou plus délicates, comme le bois, peuvent être nettoyées dans le respect des matériaux. Grâce à l'effet hydroglisseur, le T-Racer est particulièrement facile à manœuvrer. Les différentes fonctions peuvent être commandées confortablement en actionnant les pédales. Même les surfaces verticales comme les portes de garage sont nettoyées en un clin d'œil grâce à une poignée maniable. Convient pour les nettoyeurs haute pression des classes K 4 à K 7.
Fonctionnalités et avantages
Deux buses à jet plat rotativesBon rendement surfacique, idéal pour le nettoyage de grandes surfaces.
Protection anti-éclaboussuresUn nettoyage sans éclaboussures.
Buse supplémentaire intégréeIdéal pour un nettoyage sans éclaboussures des coins et des bords. Commutation confortable entre les différentes fonctions à l'aide des pédales.
Buse de rinçage intégrée
- La saleté détachée peut être rincée directement sans aucune retouche pénible.
Réglage de la hauteur
- L'adaptation de l'écart entre les buses et l'objet à nettoyer permet le nettoyage de différentes surfaces.
- Nettoyage de surfaces délicates et non-délicates comme le bois et la pierre.
Poignée
- Nettoyage simple de surfaces verticales.
Effet hydroglisseur
- Le T-Racer, avec son effet hydroglisseur, rend le nettoyage simple et sans effort
Patins
- Le nettoyeur de surfaces glisse sur la surface lors du rinçage.
Pédales
- Commutation confortable et ergonomique entre les différentes fonctions.
Spécifications
Données techniques
|Couleur
|noir
|Poids (kg)
|1.9
|Poids emballage inclus (kg)
|2.9
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|769 x 288 x 996
Videos
Zones d’application
- Surfaces dans la maison et le jardin
- Terrasses
- Portes de garage
- Façades de petites maisons
- Allées, entrées de garage
- Murs de jardin et de pierre
- Chemins