Le nettoyeur de surfaces T 7 Plus T-Racer permet de nettoyer efficacement et sans éclaboussures les superficies étendues en extérieur. Le bras rotatif Twin-Jet assure une élimination étendue de la saleté, offrant un gain de temps de travail d'environ 50 pour cent en comparaison avec le nettoyage à la lance d'arrosage. La Powerbuse supplémentaire permet en outre un nettoyage efficace des recoins et des bords. Et à l'aide de la buse de rinçage intégrée, la saleté détachée s'enlève simplement en rinçant la surface nettoyée, sans aucune retouche pénible. En réglant l'écart entre les buses et l'objet à nettoyer, les surfaces dures telles que la pierre et le béton, ou plus délicates, comme le bois, peuvent être nettoyées dans le respect des matériaux. Grâce à l'effet hydroglisseur, le T-Racer est particulièrement facile à manœuvrer. Les différentes fonctions peuvent être commandées confortablement en actionnant les pédales. Même les surfaces verticales comme les portes de garage sont nettoyées en un clin d'œil grâce à une poignée maniable. Convient pour les nettoyeurs haute pression des classes K 4 à K 7.