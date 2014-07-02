Tube d'aspiration télescopique, T, DN 32, longueur de 595 à 995 mm, acier chromé, compatible avec : BV 5/1, T 15/1

Tube d'aspiration télescopique pratique en acier chromé pour les aspirateurs poussières de Kärcher, diamètre nominal DN 32 et longueur de 595 à 995 mm.

Le tuyau d'aspiration télescopique en métal (DN 32, longueur : 0,61-1 m) convient aux aspirateurs BV et T

Spécifications

Données techniques

Largeur nominale standard ( ) DN 32
Quantité (Pièce(s)) 1
Matériau Acier, chromé
Longueur (mm) 595 - 995
Couleur argent
Poids (kg) 0.6
Poids emballage inclus (kg) 0.6
Dimensions (L × l × h) (mm) 595 x 45 x 38
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