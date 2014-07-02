Tube d'aspiration télescopique, T, DN 32, longueur de 595 à 995 mm, acier chromé, compatible avec : BV 5/1, T 15/1
Tube d'aspiration télescopique pratique en acier chromé pour les aspirateurs poussières de Kärcher, diamètre nominal DN 32 et longueur de 595 à 995 mm.
Le tuyau d'aspiration télescopique en métal (DN 32, longueur : 0,61-1 m) convient aux aspirateurs BV et T
Spécifications
Données techniques
|Largeur nominale standard ( )
|DN 32
|Quantité (Pièce(s))
|1
|Matériau
|Acier, chromé
|Longueur (mm)
|595 - 995
|Couleur
|argent
|Poids (kg)
|0.6
|Poids emballage inclus (kg)
|0.6
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|595 x 45 x 38