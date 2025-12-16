Raccord universel Aquastop
La nouvelle génération de raccords Kärcher est robuste et compatible avec tous les diamètres de tuyaux présents sur le marché (13mm, 15 mm et 19 mm). Grâce à 2 pattes internes, la fixation de l’accessoire est impeccable et résiste même si l’une des pattes casse. Le Clapet aquastop permet de connecter / déconnecter les accessoires d’arrosage sans aucune éclaboussure.
Connexion, déconnexion et réparation faciles – avec le raccord universel pratique et ergonomique de Kärcher avec Aqua Stop. Le système de raccordement flexible facilite considérablement l'arrosage des petits et grands jardins et espaces. Parce que le bon fonctionnement des nez de robinet et des raccords de flexible est la base de tout bon système d'arrosage. Le raccord universel est compatible avec les trois diamètres de flexible les plus courants et tous les systèmes clic disponibles.
Fonctionnalités et avantages
Aqua Stop
- Pour enlever sans risque les accessoires du flexible sans projection d’eau.
Design ergonomique facilitant l'utilisation
- Pour une prise en main facile.
Système de clic
- Compatible avec toutes les marques connues.
Universel (1/2", 5/8", 3/4")
- Utilisable sur tous les tuyaux
Spécifications
Données techniques
|Diamètre
|1/2″ / 5/8″ / 3/4″
|Couleur
|jaune
|Poids emballage inclus (kg)
|0.1
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|70 x 33 x 42