RM 503 0,5l nettoyant vitres concentré *, 500ml
Nettoyant pour vitres destiné au nettoyage sans traces de toutes les surfaces lisses résistantes à l'eau comme le verre, les vitres, les miroirs, les cabines de douche, etc. Améliore l'écoulement de l'eau de pluie et retarde le réencrassement.
Spécifications
Données techniques
|Conditionnement (ml)
|500
|Unité d’emballage (Pièce(s))
|8
|Poids emballage inclus (kg)
|0.5
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|65 x 65 x 210
Produit
- Nettoyage sans traits
- Arôme agréable et frais
- Bonnes propriétés humidifiantes
- Peut également être utilisé manuellement
- Élimine les salissures tenaces comme les films de graisse, les insectes, les marques de doigts, les émissions
- Dissout le dépôt calcaire sur les douches, les miroirs et les surfaces en verre
- Adapté aux appareils de Kärcher et compatibilité garantie avec les matériaux
- Le corps du flacon est constitué à 100 % de plastique recyclé
- Made in Germany
Zones d’application
- Fenêtres et vitres
- Cadre de fenêtres
- Miroirs
- Tables vitrées
- Cabines de douche en verre