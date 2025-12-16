RM 503 0,5l nettoyant vitres concentré *, 500ml

Nettoyant pour vitres destiné au nettoyage sans traces de toutes les surfaces lisses résistantes à l'eau comme le verre, les vitres, les miroirs, les cabines de douche, etc. Améliore l'écoulement de l'eau de pluie et retarde le réencrassement.

Spécifications

Données techniques

Conditionnement (ml) 500
Unité d’emballage (Pièce(s)) 8
Poids emballage inclus (kg) 0.5
Dimensions (L × l × h) (mm) 65 x 65 x 210
Produit
  • Nettoyage sans traits
  • Arôme agréable et frais
  • Bonnes propriétés humidifiantes
  • Peut également être utilisé manuellement
  • Élimine les salissures tenaces comme les films de graisse, les insectes, les marques de doigts, les émissions
  • Dissout le dépôt calcaire sur les douches, les miroirs et les surfaces en verre
  • Adapté aux appareils de Kärcher et compatibilité garantie avec les matériaux
  • Le corps du flacon est constitué à 100 % de plastique recyclé
  • Made in Germany
RM 503 0,5l nettoyant vitres concentré *, 500ml
Zones d’application
  • Fenêtres et vitres
  • Cadre de fenêtres
  • Miroirs
  • Tables vitrées
  • Cabines de douche en verre