Nettoyeur haute pression G 2700 R
Le G 2700 R est notre nettoyeur haute pression à essence le plus compact. 2700 PSI de TruPressure™ vous assurent une puissance de nettoyage constante dans une machine portable très compacte.
Le nettoyeur haute pression à essence portable G 2700 R délivre 2700 PSI de TruPressure™, vous assurant ainsi le plus haut niveau de puissance de nettoyage. Équipé d’un moteur Kärcher KPS de 196cm³ à performances optimales avec starter automatique pour un démarrage facile - il suffit d'appuyer sur la gâchette pour commencer à nettoyer. Équipé de roues surdimensionnées de 12", d'un rangement d'accessoires intégré, de quatre buses de pulvérisation et de raccords de boyaux d'accès faciles, ce nettoyeur haute pression a été conçu pour répondre au mieux aux besoins de son utilisateur. Son robuste cadre en acier soudé est facile à transporter et ne nécessite aucun outil pour l’assemblage - vous pouvez commencer le nettoyage en 5 minutes ou moins ! Les buses universelles à connexion rapide et les raccords de boyau M22 standard simplifient l'utilisation de la buse et de ses accessoires.
Spécifications
Données techniques
|Constructeur du moteur
|Kärcher
|Cylindrée (cc³)
|196
|Couleur
|anthracite
|Poids emballage inclus (kg)
|31
|Poids sans accessoires (kg)
|24.5
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|683 x 387 x 882
Scope of supply
- Poignée-pistolet avec sécurité enfants
- Lance d’arrosage avec adaptateur Quick Connect (galvanisé)
- Crépine d'aspiration du détergent: avec filtre
- Adaptateur pour raccordement de tuyau d'arrosage A3/4"
Équipement
- Filtre à eau intégré