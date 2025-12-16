Nettoyeur haute pression G 2700 R

Le G 2700 R est notre nettoyeur haute pression à essence le plus compact. 2700 PSI de TruPressure™ vous assurent une puissance de nettoyage constante dans une machine portable très compacte.

Le nettoyeur haute pression à essence portable G 2700 R délivre 2700 PSI de TruPressure™, vous assurant ainsi le plus haut niveau de puissance de nettoyage. Équipé d’un moteur Kärcher KPS de 196cm³ à performances optimales avec starter automatique pour un démarrage facile - il suffit d'appuyer sur la gâchette pour commencer à nettoyer. Équipé de roues surdimensionnées de 12", d'un rangement d'accessoires intégré, de quatre buses de pulvérisation et de raccords de boyaux d'accès faciles, ce nettoyeur haute pression a été conçu pour répondre au mieux aux besoins de son utilisateur. Son robuste cadre en acier soudé est facile à transporter et ne nécessite aucun outil pour l’assemblage - vous pouvez commencer le nettoyage en 5 minutes ou moins ! Les buses universelles à connexion rapide et les raccords de boyau M22 standard simplifient l'utilisation de la buse et de ses accessoires.

Spécifications

Données techniques

Constructeur du moteur Kärcher
Cylindrée (cc³) 196
Couleur anthracite
Poids emballage inclus (kg) 31
Poids sans accessoires (kg) 24.5
Dimensions (L × l × h) (mm) 683 x 387 x 882

Scope of supply

  • Poignée-pistolet avec sécurité enfants
  • Lance d’arrosage avec adaptateur Quick Connect (galvanisé)
  • Crépine d'aspiration du détergent: avec filtre
  • Adaptateur pour raccordement de tuyau d'arrosage A3/4"

Équipement

  • Filtre à eau intégré
Accessoires
Agents nettoyants