Le nettoyeur haute pression à essence portable G 2700 R délivre 2700 PSI de TruPressure™, vous assurant ainsi le plus haut niveau de puissance de nettoyage. Équipé d’un moteur Kärcher KPS de 196cm³ à performances optimales avec starter automatique pour un démarrage facile - il suffit d'appuyer sur la gâchette pour commencer à nettoyer. Équipé de roues surdimensionnées de 12", d'un rangement d'accessoires intégré, de quatre buses de pulvérisation et de raccords de boyaux d'accès faciles, ce nettoyeur haute pression a été conçu pour répondre au mieux aux besoins de son utilisateur. Son robuste cadre en acier soudé est facile à transporter et ne nécessite aucun outil pour l’assemblage - vous pouvez commencer le nettoyage en 5 minutes ou moins ! Les buses universelles à connexion rapide et les raccords de boyau M22 standard simplifient l'utilisation de la buse et de ses accessoires.