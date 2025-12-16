Nettoyeur haute pression K 5 Power Control Car & Home
Nettoyeur haute pression K 5 Power Control avec assistant d'application intégré dans l'application, pistolet G 160 Q Power Control, lance d'arrosage Vario Power et système Plug ’n’ Clean Kärcher. Avec Car & Home Kit.
L'utilisateur peut bénéficier de conseils et d'astuces via l'assistant d'application intégré dans l'application Kärcher Home & Garden pour une meilleure maîtrise dans de nombreuses situations de nettoyage et lors du nettoyage de divers objets. L'assistant d'application indique le niveau de pression optimal pour l'objet à nettoyer sélectionné. Il suffit ensuite de tourner la lance d'arrosage Vario Power pour régler la pression manuellement. En outre, l'application offre d'autres fonctions utiles telles qu'une notice de montage, des consignes de maintenance et d'entretien ainsi que le portail de service Kärcher. Cet appareil s'illustre également par son pistolet G 160 Q Power Control ainsi que sa rotabuse. Inclus : le Home Kit comprenant le nettoyeur de surfaces T 5 et 1 litre de détergent universel ainsi que le Car Kit avec un canon à mousse et une brosse de lavage rotative. Parmi les autres équipements, on trouve le système de détergent Plug ’n’ Clean pour un changement rapide et propre du détergent, la poignée télescopique en aluminium pour un transport aisé et un rangement peu encombrant, le système Quick Connect pour fixer et détacher rapidement et sans effort le flexible haute pression de l'appareil et du pistolet ainsi que la position de stationnement pour que les accessoires soient à portée de main.
Fonctionnalités et avantages
Application Home & GardenL'application Kärcher Home & Garden fera de vous un expert en nettoyage. Profitez des vastes connaissances de Kärcher pour obtenir un résultat de nettoyage parfait. Un service complet pratique : toutes les informations sur l'appareil, son application et notre portail de service.
Pistolet Power Control avec Quick Connect et lances d'arrosageLe réglage optimal pour chaque surface.3 niveaux de pression et un mode détergent. Contrôle total : l'afficheur manuel indique les réglages effectués. Raccord Quick Connect pour une fixation simple du flexible haute pression et des accessoires.
Plug ’n’ Clean – le système de détergent de KärcherDispositif d'enfichage innovant des bouteilles de détergent Kärcher. Pour une application rapide, pratique et confortable des détergents à l'aide d'un nettoyeur haute pression. Les détergents Kärcher augmentent l'efficacité tout en assurant la protection et l'entretien de la surface.
Poignée télescopique en aluminium haut de gamme
- S'ajuste à la taille de l'utilisateur.
- En tirant sur la poignée télescopique, celle-ci peut être réglée en hauteur.
- Poignée entièrement rétractable pour un rangement peu encombrant.
Spécifications
Données techniques
|Nombre de phases (Ph)
|1
|Tension (V)
|120
|Fréquence (Hz)
|60
|Pression (bar)
|max. 135
|Débit (l/h)
|max. 318
|Rendement surfacique (m²/h)
|40
|Température d'admission (°C)
|max. 40
|Puissance de raccordement (kW)
|2.1
|Câble d'alimentation (m)
|5
|Couleur
|jaune
|Poids sans accessoires (kg)
|13.5
|Poids emballage inclus (kg)
|20
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|402 x 306 x 588
Scope of supply
- Nettoyeur de surfaces: T 5
- Rallonge de lance
- Brosse de lavage rotative
- Canon à mousse: 1 l
- Détergents: Détergent universel RM 626, 1 l
- Pistolet haute pression: G 160 Q Power Control
- Vario Power Jet
- Rotabuse
- Flexible haute pression: 10 m
- Adaptateur pour raccordement de tuyau d'arrosage A3/4"
Équipement
- Filet de rangement intégré
- Quick Connect sur l'appareil
- Utilisation de détergents via: Système Plug ’n’ Clean
- Poignée télescopique
- Moteur refroidi à l'eau
- Filtre à eau intégré
- Aspiration de l'eau
Zones d’application
- Vélos
- Appareils et outils de jardinage
- Mobilier de jardin/de terrasse/de balcon
- Surfaces dans la maison et le jardin
- Motos et scooters
- Petites voitures
- Perron
- Voitures moyennes et breaks
- Murs de jardin et de pierre
- Façades