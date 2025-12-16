Le nouveau K 1700 a été développé pour offrir des performances de nettoyage élevées et une facilité d'utilisation inégalée. Ce nettoyeur haute pression électrique fournit 1700 PSI de TruPressure™, vous assurant d'obtenir le plus haut niveau de puissance de nettoyage grâce à un moteur universel fiable. Il comprend des fonctions pratiques telles qu'un interrupteur au pied, un bac de rangement, un grand réservoir de détergent amovible d'un demi-gallon et trois buses de pulvérisation (incl. une buse turbo pour un nettoyage intensif). Des raccords de boyaux en métal, des roues surdimensionnées non plates et un cadre en aluminium rendent cette unité extrêmement durable. Les buses universelles à connexion rapide et les raccords de boyau M22 standard simplifient l'utilisation des buses et des accessoires. Aucun outil n'est nécessaire pour l'assemblage - vous pouvez configurer et commencer à utiliser le K 1700 en 5 minutes ou moins ! Bénéficiant d'une garantie de trois ans, le nettoyeur haute pression électrique K 1700 est idéal pour les travaux de nettoyage extérieurs classiques.