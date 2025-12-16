Nettoyeur haute pression K1700
La K 1700 offre performance et commodité à un prix très attractif et bénéficie de notre meilleure garantie.
Le nouveau K 1700 a été développé pour offrir des performances de nettoyage élevées et une facilité d'utilisation inégalée. Ce nettoyeur haute pression électrique fournit 1700 PSI de TruPressure™, vous assurant d'obtenir le plus haut niveau de puissance de nettoyage grâce à un moteur universel fiable. Il comprend des fonctions pratiques telles qu'un interrupteur au pied, un bac de rangement, un grand réservoir de détergent amovible d'un demi-gallon et trois buses de pulvérisation (incl. une buse turbo pour un nettoyage intensif). Des raccords de boyaux en métal, des roues surdimensionnées non plates et un cadre en aluminium rendent cette unité extrêmement durable. Les buses universelles à connexion rapide et les raccords de boyau M22 standard simplifient l'utilisation des buses et des accessoires. Aucun outil n'est nécessaire pour l'assemblage - vous pouvez configurer et commencer à utiliser le K 1700 en 5 minutes ou moins ! Bénéficiant d'une garantie de trois ans, le nettoyeur haute pression électrique K 1700 est idéal pour les travaux de nettoyage extérieurs classiques.
Fonctionnalités et avantages
Bouton marche/arrêt au pied.Utilisation facile. Accessible.
Grand bac de rangement amovible.Rangement facile des accessoires. Peut également stocker des objets personnels. Facile à enlever et à nettoyer.
Onboard detergent tank.Nettoye plus rapidement avec du savon. Contient jusqu'à un demi-gallon (1,9L) de détergent. Facile à enlever et à nettoyer.
Rangement unique du cordon d'alimentation.
- Encombrement réduit.
- Fiche d'alimentation facile d'accès.
- Aide à prévenir les dommages pendant le stockage.
Spécifications
Données techniques
|Couleur
|jaune
|Poids sans accessoires (lb/lbs)
|20.7
|Poids emballage inclus (lb/lbs)
|28.7
|Dimensions (L × l × h) (″)
|17.25 x 16.5 x 33