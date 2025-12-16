L’aspirateur humide sec Kärcher NT 68/1 offre une aspiration plus efficace de l’eau grâce à son ensemble de racloirs unique de 28 po monté à l’avant et autoajustable avec levier de levage. Son réservoir unique d’une capacité de 18 gallons est conçu pour se vider sans qu’il soit nécessaire de le basculer et offre une mobilité facile pour les travaux de moyenne à grande envergure dans une variété d’endroits. L’aspirateur humide sec NT 68/1 est équipé d’un compartiment de rangement d’outils et d’un support de rangement de panneau de sécurité, d’un boyau résistant à l’écrasement, de grandes roues de transport arrière et d’un ramasse-gouttes.