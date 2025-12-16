Un nettoyage professionnel exige une technique et une qualité de haut niveau. Les aspiro-brosseurs Kärcher présentent une technologie à la pointe du progrès et des avantages uniques qui répondent à toutes les exigences d'une aspiration, d'un balayage et d'un entretien modernes. Tout est étudié pour vous garantir la qualité Kärcher à laquelle vous êtes habitués. Un dispositif de réglage manuel vous permet de régler la hauteur de la brosse de façon idéale en fonction de la hauteur des poils de la moquette à nettoyer. Un indicateur électronique vous indique lorsque le réglage est correct. En cas de blocage de la brosse pour quelque raison que ce soit, l'interrupteur électronique arrête l'appareil avant tout dommage. Tube d'aspiration pour les zones à problèmes. Les aspiro-brosseurs Kärcher sont équipés d'un tube d'aspiration amovible pour aspirer les meubles capitonnés et atteindre les moindres recoins et autres surfaces hors d'accès pour la brosse. Il suffit de tourner d'un quart de tour pour détacher le tube de l'unité. Le moteur de la brosse s'arrête automatiquement lorsque le tube d'aspiration est en service. Cela prévient une usure inutile de la brosse et, en plus protège la moquette. Les éléments de brosses remplaçables sont vraiment une bonne idée. Vous n'avez pas besoin de remplacer toute la brosse, mais seulement l'élément brossant, d'où économies de temps et d'argent. Un mécanisme automatique de relâchement de la brosse est actionné lorsque l'appareil est à l'arrêt pour éviter toute déformation ou dommage à la moquette. Le CW 50 permet de nettoyer rapidement de grandes surfaces. Qu'il s'agisse de magasins, de salles d'expositions, de bureaux, de salles de guichets, d'hôpitaux, d'hôtels, de restaurants ou de logements privés, sa largeur de travail de 335 mm nettoie les surfaces mêmes les plus grandes en un clin d'oeil. La semelle en métal est le gage d'un longue vie utile dans des conditions d'utilisation difficiles. Robustesse et longévité Des joints doubles entre la tête de la brosse et la carrosserie sont conçus pour résister aux importantes forces de flexion qui s'exercent dans les applications à service intensif. Les aspiro-brosseurs Kärcher ont été mûrement pensés. Système de filtration triple. Sac filtrant papier, filtre de protection moteur et filtre pour l'air de sortie garantissent des résultats optimaux. La poussière ne s'échappe pas et le moteur est toujours bien protégé. Un microfiltre en option, que vous pouvez monter ultérieurement, garantit un air hygiéniquement propre dans les jardins d'enfants et les hôpitaux. Les aspiro-brosseurs Kärcher prennent soin de l'air de sortie. L'air de sortie est expulsé vers le bas, de sorte les papiers du bureau ne risquent pas de s'envoler. Même changer un sac filtrant est un jeu d'enfant. Comme il se remplit par le haut pour utiliser tout son volume, il s'enlève facilement sans formation de poussière grâce à sa fermeture étanche. Grande mobilité. Les aspiro-brosseurs comportent une poignée de transport intégrée, qui leur assure une excellente aptitude au transport. La sécurité avant tout. Le capot du filtre ne peut être fermé que lorsque le sac filtrant papier et le filtre de protection moteur sont en place. Cela évite les réparations inutiles. Les aspiro-brosseurs Kärcher sont tout simplement meilleurs.