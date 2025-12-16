Autolaveuse aspirante B 110 R Bp
Avec connexion au système de gestion de flotte Kärcher Fleet : l'autolaveuse aspirante autoportée B 110 R. Le système est spécialement adapté aux exigences du marché nord-américain.
Autolaveuse aspirante autoportée B 110 R fonctionnant sur batterie, dotée d'un équipement complet et maniable au format mince et court pour des nettoyages même dans les espaces étriqués. Au choix, l'appareil peut être équipé d'une tête de brosse-disque ou d'une tête de brosse-rouleau en aluminium moulé sous pression avec fonction de prébalayage intégrée. La B 110 R dispose du système de gestion de flotte novateur Kärcher Fleet qui est spécialement adapté aux exigences du marché nord-américain. Grâce à un volume de réservoir respectif de 110 litres pour l'eau propre et l'eau sale, au dosage de l'eau en fonction de la vitesse favorisant le respect de l'environnement et à une largeur de travail de 75 centimètres, la B 110 R permet des rendements surfaciques importants. L'utilisation de l'appareil est également très simple. En plus de notre système à clé KIK innovant, destiné à prévenir les erreurs de manipulation, des éléments de commande à code couleurs, un afficheur configurable en plusieurs langues ainsi que la fonction Auto-Fill pratique, permettant de gagner du temps lors du remplissage du réservoir d'eau propre, garantissent un maniement très facile. Pour la sécurité de l'utilisateur, la machine est équipée de feux de circulation diurne bien visibles.
Fonctionnalités et avantages
Siège réglable en hauteurPosition parfaite du siège, quelle que soit la taille de l'utilisateur. Excellent confort d'assise pendant la conduite. Permet des cycles de travail prolongés sans fatigue.
Dosage de l'eau en fonction de la vitesseRéduit l'admission en eau dans les virages et en cas de conduite lente. La fonction d'économie d'eau augmente le rendement surfacique. Séchage rapide du sol et risque réduit d'eau résiduelle dans les virages.
Suceur d'aspiration robuste en aluminium moulé sous pressionAvec raclettes d'aspiration Linatex® résistantes à la déchirure et durables pour un résultat d'aspiration optimal. Remplacement rapide et simple des raclettes d'aspiration. S'escamote en cas de contact avec le mur et prévient ainsi les dommages.
Système à clé KIK innovant
- Clés à code couleurs pour différents droits d'utilisation contre les erreurs de manipulation.
- Modes de nettoyage et autres fonctions préréglables pour chaque utilisateur.
- Adaptation optimale aux tâches individuelles de l'utilisateur respectif.
Spécifications
Données techniques
|Type d'entraînement
|Batterie
|Traction
|Moteur de traction
|Largeur de travail des brosses (mm)
|750
|Largeur d'aspiration (mm)
|950
|Réservoir eau propre/sale (l)
|110 / 110
|Rendement surfacique théorique (m²/h)
|4500
|Rendement surfacique pratique (m²/h)
|3150
|Batterie (V)
|24
|Autonomie de la batterie (h)
|max. 4
|Connexion au secteur du chargeur (V/Hz)
|100 - 230 / 50
|Franchissement de déclivités (%)
|10
|Vitesse de rotation des brosses (tr/min)
|180 - 1200
|Pression de contact des brosses (kg)
|75
|Largeur d'allée pour demi-tour (mm)
|1750
|Consommation d'eau (l/min)
|max. 5.7
|Niveau de pression acoustique (dB (A))
|74
|Puissance absorbée (W)
|jusqu'à 2350
|Poids total autorisé (kg)
|650
|Poids sans accessoires (kg)
|202
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|1695 x 975 x 1315
Scope of supply
- Suceur d'aspiration, incurvée
Équipement
- Système Auto-Fill
- Traction puissant
- Interruption de l'arrosage automatique
- Frein de stationnement
- Électrovanne
- Système à deux réservoirs
- Siège réglable en hauteur
- Indicateur de niveau d'eau fraîche: Par pression d'eau
- Feux de jour standard
- Type de raclettes d'aspiration: Linatex®
- Pare-chocs robuste
- Avec dosage de l'eau en fonction de la vitesse
- Mises à jour logicielles et détection des dommages à distance via la gestion de flotte Kärcher
- Concept d'utilisation et de couleurs Kärcher
- Kärcher Intelligent Key System (KIK) avec plus de 30 langues et droits d'utilisation individuels
- Possibilités de fixation Home Base pour un mop, etc.
- Interrupteur flotteur électrique et mécanique
- Sélecteur de commande Easy Operation
Zones d’application
- Idéale pour l'utilisation dans les supermarchés, centres commerciaux ou hôpitaux
- Convient également pour le nettoyage des espaces de production et de stockage
Order No
9.513-003.0
Description
B 110 R Bp, 29 gallon ride-on scrubber with AGM Batteries and R75 Brush Head
Order No
9.513-004.0
Description
B 110 R Bp, 29 gallon ride-on scrubber with AGM Batteries and D75 Brush Head