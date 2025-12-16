Autolaveuse aspirante autoportée B 110 R fonctionnant sur batterie, dotée d'un équipement complet et maniable au format mince et court pour des nettoyages même dans les espaces étriqués. Au choix, l'appareil peut être équipé d'une tête de brosse-disque ou d'une tête de brosse-rouleau en aluminium moulé sous pression avec fonction de prébalayage intégrée. La B 110 R dispose du système de gestion de flotte novateur Kärcher Fleet qui est spécialement adapté aux exigences du marché nord-américain. Grâce à un volume de réservoir respectif de 110 litres pour l'eau propre et l'eau sale, au dosage de l'eau en fonction de la vitesse favorisant le respect de l'environnement et à une largeur de travail de 75 centimètres, la B 110 R permet des rendements surfaciques importants. L'utilisation de l'appareil est également très simple. En plus de notre système à clé KIK innovant, destiné à prévenir les erreurs de manipulation, des éléments de commande à code couleurs, un afficheur configurable en plusieurs langues ainsi que la fonction Auto-Fill pratique, permettant de gagner du temps lors du remplissage du réservoir d'eau propre, garantissent un maniement très facile. Pour la sécurité de l'utilisateur, la machine est équipée de feux de circulation diurne bien visibles.