Autolaveuse aspirante B 150 R + R 85
La B 150 R + R 85 pour les superficies moyennes de 3 000 à 6 000 m². L'autolaveuse aspirante autoportée compacte et fonctionnant sur batterie est équipée de 2 brosses-rouleaux (85 cm), de réservoirs de 150 l et de la fonction FACT.
Cette autolaveuse aspirante autoportée fonctionnant sur batterie est très agile en raison de son format court et mince, permettant d'atteindre même les espaces intérieurs les plus étriqués. Grâce au mode eco!efficiency, la consommation d'eau/d'électricité et le niveau sonore peuvent être considérablement réduits. La machine est équipée de 2 brosses-rouleaux (85 centimètres de largeur de travail). La fonction FACT permet de régler la vitesse des brosses selon les besoins. Le code couleurs des éléments de commande et l'interrupteur EASY Operation facilitent grandement le maniement. Tous les réglages s'effectuent via le grand écran couleur. Afin de mieux prévenir les erreurs de manipulation, le système KIK permet d'attribuer des droits d'accès. Un nettoyage hygiénique et facile du réservoir d'eau sale est possible grâce au système breveté de rinçage du réservoir disponible en option. La fonction Auto-Fill, également disponible en option, sert à un remplissage simple et rapide du réservoir d'eau propre. Chargeur intégré disponible en option. (Exemple de configuration ; autres variantes d'équipement disponibles.)
Fonctionnalités et avantages
Suceur d'aspiration robuste en aluminium moulé sous pression
- Avec raclettes d'aspiration Linatex® résistantes à la déchirure et durables pour un résultat d'aspiration optimal.
- Remplacement rapide et simple des raclettes d'aspiration.
- S'escamote en cas de contact avec le mur et prévient ainsi les dommages.
Tête de nettoyage à brosses-rouleaux avec unité de balayage intégrée
- En aluminium robuste moulé sous pression, avec de grandes roulettes de protection.
- Gain de temps grâce au prébalayage intégré des gros déchets.
- Fonctionnement très homogène et silencieux pour les utilisations dans les zones sensibles au bruit.
Système à clé KIK innovant
- Sécurité accrue contre toute manipulation incorrecte.
- Réduction des coûts de maintenance.
- Adaptation optimale aux tâches de nettoyage particulières sans gros effort de l'utilisateur.
Auto Fill (en option)
- Remplissage automatique du réservoir d'eau propre.
- Brancher le tuyau d'eau fraîche et le remplissage s'arrête automatiquement lorsque le réservoir est plein.
Quatre batteries au choix
- Types de batterie: sans entretien avec 36 V / 180 Ah, avec peu d'entretien avec 36 V / 180 Ah, sans entretien avec 36 V / 240 Ah, avec peu d'entretien avec 36 V / 240 Ah.
Mode d'économie d'énergie eco!efficiency
- Consommation électrique moindre.
- Fonctionnement 40% plus long par chargement.
- Très silencieuse et donc idéale pour les environnements sensibles aux bruits (hôtels, hôpitaux…)
Grand écran couleur
- Affichage clair du programme en cours.
- Réglage rapide et simple des paramètres.
Système de rinçage du réservoir breveté (en option)
- Nettoyage facile du réservoir d'eau sale.
- Économies d'eau allant jusqu'à 70% par rapport à un nettoyage classique avec un tuyau d'eau.
- Meilleure hygiène.
Chargeur intégré
- Aucun chargeur séparé requis.
- Manipulation confortable et aisée.
- Réglable sur différents types de batterie.
Système DOSE (en option)
- Économise les détergents.
- Dosage exact et uniforme (réglable de 0 à 3 %).
- Possibilité de changer le détergent sans vider le réservoir d'eau fraîche.
Spécifications
Données techniques
|Type d'entraînement
|Batterie
|Largeur de travail des brosses (mm)
|850
|Largeur d'aspiration (mm)
|1180
|Réservoir eau propre/sale (l)
|150 / 150
|Cuve à déchets (l)
|9
|Rendement surfacique théorique (m²/h)
|5100
|Rendement surfacique pratique (m²/h)
|3600
|Batterie (V)
|36
|Autonomie de la batterie (h)
|max. 5
|Connexion au secteur du chargeur (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Franchissement de déclivités (%)
|10
|Vitesse de rotation des brosses (tr/min)
|600 - 1300
|Pression de contact des brosses (g/cm²)
|505
|Consommation d'eau (l/min)
|max. 7
|Niveau de pression acoustique (dB (A))
|61
|Puissance absorbée (W)
|jusqu'à 2600
|Poids total autorisé (kg)
|957
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|1790 x 910 x 1410
Scope of supply
- Brosse-rouleau: 2 Pièce(s)
- Suceur d'aspiration, incurvée
- Brosses latérales
Équipement
- Traction puissant
- Interruption de l'arrosage automatique
- DOSE
- Fonction de balayage
- Électrovanne
- Système à deux réservoirs
- Type de raclettes d'aspiration: Linatex®
- Pare-chocs robuste
- Concept d'utilisation et de couleurs Kärcher
- Kärcher Intelligent Key System (KIK) avec plus de 30 langues et droits d'utilisation individuels
- Tête de nettoyage à brosses-rouleaux extrêmement silencieuse pour les zones sensibles au bruit
- Possibilités de fixation Home Base pour un mop, etc.
- Interrupteur flotteur électrique et mécanique
- Sélecteur de commande Easy Operation
Zones d’application
- Centres commerciaux/grandes surfaces de matériaux de construction
- Parkings à plusieurs étages
- Pour les utilisations dans les secteurs de la logistique et du transport
- Pour les tâches de nettoyage dans les industries agroalimentaire et chimique
