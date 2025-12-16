Cette autolaveuse aspirante autoportée fonctionnant sur batterie est très agile en raison de son format court et mince, permettant d'atteindre même les espaces intérieurs les plus étriqués. Grâce au mode eco!efficiency, la consommation d'eau/d'électricité et le niveau sonore peuvent être considérablement réduits. La machine est équipée de 2 brosses-rouleaux (85 centimètres de largeur de travail). La fonction FACT permet de régler la vitesse des brosses selon les besoins. Le code couleurs des éléments de commande et l'interrupteur EASY Operation facilitent grandement le maniement. Tous les réglages s'effectuent via le grand écran couleur. Afin de mieux prévenir les erreurs de manipulation, le système KIK permet d'attribuer des droits d'accès. Un nettoyage hygiénique et facile du réservoir d'eau sale est possible grâce au système breveté de rinçage du réservoir disponible en option. La fonction Auto-Fill, également disponible en option, sert à un remplissage simple et rapide du réservoir d'eau propre. Chargeur intégré disponible en option. (Exemple de configuration ; autres variantes d'équipement disponibles.)