Autolaveuse aspirante B 260 RI Bp
Équipée de réservoirs de 260 l et développée pour les usages industriels les plus rudes, l'autolaveuse aspirante autoportée B 260 RI Bp affiche une vitesse de déplacement maximale impressionnante de 10 km/h.
Avec un plateau de brossage latéral pouvant être intégré en option et 3 têtes de brossage au choix, l'autolaveuse aspirante autoportée B 260 RI Bp fonctionnant sur batterie et conçue pour les usages industriels les plus rudes peut être configurée en fonction des besoins individuels. Les 3 têtes de brossage disponibles au choix comprennent une tête de brossage à disques remaniée (largeur de travail de 100 centimètres) ainsi que deux têtes de brossage à rouleaux de conception inédite avec une largeur de travail respective de 100 et de 120 centimètres. Ces dernières rendent obsolète le prébalayage manuel tout en réduisant le risque d'un suceur d'aspiration obstrué. Celui-ci bénéficie, lui aussi, d'une nouvelle conception, dispose d'un flux d'air optimisé et s'illustre par des résultats d'aspiration exceptionnels en association avec les deux turbines Ec sans usure. Grâce à une vitesse de déplacement maximale de 10 km/h, cette machine fournit des rendements surfaciques élevés en un rien de temps. Pour plus de sécurité, un capteur d'angle de braquage intervient si un virage est pris trop vite et freine la B 260 RI Bp. De plus, l'application d'eau est automatiquement optimisée dans les virages. La fonction Auto-Fill pour un remplissage rapide du réservoir d'eau propre de 260 litres, un système de nettoyage manuel du réservoir et un éclairage de travail font également partie de l'équipement de série.
Fonctionnalités et avantages
Nouvelle tête de brossage à rouleauxRésultat de nettoyage perfectionné et prévention des obstructions du suceur d'aspiration. Changement de rouleau en un clin d'œil et sans outils. Excellents résultats de nettoyage.
Vitesse de déplacement de 10 km/hPermet un rendement surfacique élevé en un rien de temps et des trajets de transport rapides. Capteur d'angle de braquage garantissant la sécurité dans les virages. Freinage automatique en cas de vitesse excessive dans les virages.
2 turbines de sérieRésultats d'aspiration exceptionnels sur tous les supports. Turbines Ec sans usure. Flux d'air optimisé grâce au nouveau suceur d'aspiration.
Suceur d'aspiration industriel soudé
- Avec raclettes d'aspiration Linatex® résistantes à la déchirure et durables pour un résultat d'aspiration optimal.
- Remplacement rapide et simple des raclettes d'aspiration.
- Suspension robuste en parallélogramme avec fonction de contournement des obstacles.
Système à clé KIK innovant
- Sécurité accrue contre toute manipulation incorrecte.
- Réduction des coûts de maintenance.
- Adaptation optimale aux tâches de nettoyage particulières sans gros effort de l'utilisateur.
Grand écran couleur
- Affichage clair du programme en cours.
- Plus grande facilité d'utilisation et familiarisation plus rapide.
Mode d'économie d'énergie eco!efficiency
- Consommation électrique moindre.
- Fonctionnement 40% plus long par chargement.
- Appareil encore plus silencieux et donc idéal pour les espaces sensibles au bruit (nettoyage diurne, hôpitaux, hôtels, etc.).
Spécifications
Données techniques
|Type d'entraînement
|Batterie
|Traction
|Moteur de traction
|Largeur de travail des brosses (cm)
|100 - 120
|Largeur d'aspiration (/cm)
|114 / 134
|Réservoir eau propre/sale ( )
|260 / 260
|Rendement surfacique théorique (m²/h)
|max. 12000
|Rendement surfacique pratique (m²)
|8400
|Batterie (V)
|36
|Vitesse de déplacement (km/h)
|max. 10
|Franchissement de déclivités (%)
|max. 15
|Pression de contact des brosses (kg)
|150
|Largeur d'allée pour demi-tour (cm)
|212
|Consommation d'eau (l/min)
|max. 9
|Niveau de pression acoustique (dB (A))
|73
|Poids total autorisé (kg)
|1840
|Poids sans accessoires (kg)
|499
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|1950 x 1040 x 1570
Scope of supply
- Suceur d'aspiration, incurvée
Équipement
- Système Auto-Fill
- Système de nettoyage breveté du réservoir
- Traction puissant
- Interruption de l'arrosage automatique
- Frein de stationnement
- Volant réglable
- Électrovanne
- Système à deux réservoirs
- Feux de jour standard
- Type de raclettes d'aspiration: Linatex®
- Concept d'utilisation et de couleurs Kärcher
- Kärcher Intelligent Key System (KIK) avec plus de 30 langues et droits d'utilisation individuels
- Possibilités de fixation Home Base pour un mop, etc.
- Réduction de la vitesse dans les virages pour plus de sécurité
- Interrupteur flotteur électrique et mécanique
- Sélecteur de commande Easy Operation
Zones d’application
- Pour les ateliers de production, les entrepôts de marchandises et logistiques, l'industrie sidérurgique
- Salons, aéroports et centres commerciaux
Order No
9.513-057.0
Description
B 260 R Bp, 69 gallon, battery-powered scrubber with D100 Brush Head
Order No
9.513-058.0
Description
B 260 R Bp, 69 gallon, battery-powered scrubber with R100 Brush Head
Order No
9.513-059.0
Description
B 260 R Bp, 69 gallon, battery-powered scrubber with R120 Brush Head
Order No
9.513-078.0
Description
B 260 RI w/ D100 head & 1pc battery
Order No
9.513-079.0
Description
B 260 RI w/ R100 head & 1pc battery
Order No
9.513-080.0
Description
B 260 RI w/ R120 head & 1pc battery