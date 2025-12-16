Avec un plateau de brossage latéral pouvant être intégré en option et 3 têtes de brossage au choix, l'autolaveuse aspirante autoportée B 260 RI Bp fonctionnant sur batterie et conçue pour les usages industriels les plus rudes peut être configurée en fonction des besoins individuels. Les 3 têtes de brossage disponibles au choix comprennent une tête de brossage à disques remaniée (largeur de travail de 100 centimètres) ainsi que deux têtes de brossage à rouleaux de conception inédite avec une largeur de travail respective de 100 et de 120 centimètres. Ces dernières rendent obsolète le prébalayage manuel tout en réduisant le risque d'un suceur d'aspiration obstrué. Celui-ci bénéficie, lui aussi, d'une nouvelle conception, dispose d'un flux d'air optimisé et s'illustre par des résultats d'aspiration exceptionnels en association avec les deux turbines Ec sans usure. Grâce à une vitesse de déplacement maximale de 10 km/h, cette machine fournit des rendements surfaciques élevés en un rien de temps. Pour plus de sécurité, un capteur d'angle de braquage intervient si un virage est pris trop vite et freine la B 260 RI Bp. De plus, l'application d'eau est automatiquement optimisée dans les virages. La fonction Auto-Fill pour un remplissage rapide du réservoir d'eau propre de 260 litres, un système de nettoyage manuel du réservoir et un éclairage de travail font également partie de l'équipement de série.