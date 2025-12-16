Dotée d'un équipement généreux, remarquablement robuste et conçue pour les usages industriels les plus rudes, l'autolaveuse aspirante autoportée fonctionnant sur batterie B 260 RI Bp SB offre en outre un choix flexible entre 3 têtes de brossage et une brosse latérale pouvant être intégrée en option en fonction des besoins individuels. À cet effet, une tête de brossage à disques remaniée (largeur de travail de 100 centimètres) ainsi que deux têtes de brossage à rouleaux de conception inédite d'une largeur de travail respective de 100 et de 120 centimètres sont disponibles. Celles-ci rendent obsolète le prébalayage manuel tout en réduisant le risque d'un suceur d'aspiration obstrué. Le suceur d'aspiration qui bénéficie, lui aussi, d'une nouvelle conception, dispose d'un flux d'air optimisé et s'illustre par une aspiration exceptionnelle en association avec les deux turbines Ec sans usure. Également de série : la fonction Auto-Fill pour un remplissage rapide du réservoir d'eau propre de 260 litres, un système de nettoyage manuel du réservoir et un éclairage de travail. Une vitesse de déplacement maximale de 10 km/h permet d'obtenir des rendements surfaciques en un rien de temps tandis que l'application d'eau est automatiquement optimisée dans les virages et qu'un capteur d'angle de braquage intervient au besoin en corrigeant la vitesse afin de garantir la sécurité.