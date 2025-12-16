Autolaveuse aspirante B 50 W Bp*
Autolaveuse aspirante compacte à guidage manuel B 50 W Bp pour le nettoyage humide des sols avec des composants extrêmement robustes et durables en aluminium ainsi que flexible de remplissage universel, compatible avec les smartphones.
L'autolaveuse aspirante fonctionnant sur batterie B 50 W Bp est idéale pour un nettoyage efficace des sols dans l'industrie. Sa conception compacte améliore davantage la visibilité et favorise la maniabilité de l'appareil pendant l'utilisation, y compris dans les zones difficiles d'accès. Cette machine autotractée s'illustre par sa conception robuste avec une tête de brossage et un suceur d'aspiration en aluminium moulé sous pression durable. Le suceur parabolique garantit une aspiration fiable, même sur les surfaces structurées et dans les virages serrés. À cet effet, la traction des roues facilite l'utilisation et réduit l'effort physique à fournir par l'utilisateur. L'appoint en eau propre se fait aisément à n'importe quel robinet grâce au flexible de remplissage universel. L'application « Machine connect » permet en outre une gestion très simple des paramètres et des informations avancés via smartphone.
Fonctionnalités et avantages
Machine extrêmement compacte
- Bonne visibilité et excellente manœuvrabilité.
- Prise en main facile, machine sûre et résistante aux dommages.
Connectivity/application pour smartphone « Machine connect »
- Éventail de fonctions et d'informations avancé.
- Surveillance des ressources, augmentation de la productivité, animations d'information relatives à la maintenance et au dépannage.
- Réglage de paramètres, édition des autorisations KIK.
Tête de brossage et suceur d'aspiration en aluminium moulé sous pression
- Composants robustes et résistants.
- Moins de temps d'arrêt de la machine et productivité accrue à moindres frais.
Suceur d'aspiration parabolique avec raclettes d'aspiration en Linatex
- Aspiration parfaite, y compris sur les sols structurés et dans les virages serrés.
- Moins de risques de dérapage et moins de retouches manuelles.
Spécifications
Données techniques
|Type d'entraînement
|Batterie
|Traction
|Moteur de traction
|Largeur d'aspiration (mm)
|850
|Réservoir eau propre/sale (l)
|50 / 50
|Rendement surfacique théorique (m²/h)
|max. 3600
|Rendement surfacique pratique (m²/h)
|2160
|Connexion au secteur du chargeur (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Vitesse de déplacement (km/h)
|max. 6
|Poids sans accessoires (kg)
|67
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|1254 x 542 x 1082
Scope of supply
- Chargeur
- Suceur d'aspiration, incurvée
- Suceur d'aspiration robuste en aluminium moulé sous pression
Équipement
- Traction puissant
- Système à deux réservoirs
- Indicateur de niveau d'eau fraîche: Par pression d'eau
- Commande via application
- Type de raclettes d'aspiration: Linatex®
- Avec dosage de l'eau en fonction de la vitesse
- Concept d'utilisation et de couleurs Kärcher
- Kärcher Intelligent Key System (KIK) avec plus de 30 langues et droits d'utilisation individuels
- Possibilités de fixation Home Base pour un mop, etc.
- Sélecteur de commande Easy Operation
Zones d’application
- Idéale pour le nettoyage de bâtiments, de magasins ou d'établissements publics
- Pour le nettoyage des sols dans les cantines, les écoles et les hôpitaux
- Pour le nettoyage courant et le nettoyage d'appoint, par ex. dans les établissements publics
Accessoires
Agents nettoyants
Order No
9.513-072.0
Description
B 50 W, R55 head with AGM batteries
Order No
9.513-073.0
Description
B 50 W, D51 head with AGM batteries
Order No
9.513-074.0
Description
B 50 W, D60 head with AGM batteries
Order No
9.808-091.0
Description
B 50 W Bp ORB AGM