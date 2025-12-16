L'autolaveuse aspirante fonctionnant sur batterie B 50 W Bp est idéale pour un nettoyage efficace des sols dans l'industrie. Sa conception compacte améliore davantage la visibilité et favorise la maniabilité de l'appareil pendant l'utilisation, y compris dans les zones difficiles d'accès. Cette machine autotractée s'illustre par sa conception robuste avec une tête de brossage et un suceur d'aspiration en aluminium moulé sous pression durable. Le suceur parabolique garantit une aspiration fiable, même sur les surfaces structurées et dans les virages serrés. À cet effet, la traction des roues facilite l'utilisation et réduit l'effort physique à fournir par l'utilisateur. L'appoint en eau propre se fait aisément à n'importe quel robinet grâce au flexible de remplissage universel. L'application « Machine connect » permet en outre une gestion très simple des paramètres et des informations avancés via smartphone.