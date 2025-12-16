Autolaveuse aspirante BD 50/50 C Bp Classic

Modèle d’entrée de gamme avantageux
  • Excellent rapport qualité-prix.
  • Réduite aux fonctionnalités essentielles.
Traction Avance par la rotation des brosses
Réservoir eau propre/sale (l) 52 / 51
Rendement surfacique théorique (m²/h) max. 2040
Rendement surfacique pratique (m²/h) 1200
Batterie (V/Ah) 24 / 105
Autonomie de la batterie (h) max. 3
Connexion au secteur du chargeur (V) 24
Vitesse de rotation des brosses (tr/min) 180
Largeur d'allée pour demi-tour (mm) 1240
Consommation d'eau (l/min) max. 2.3
Niveau de pression acoustique (dB (A)) 66 - 66
Puissance absorbée (W) max. 1100

  • Brosse-disque: 1 Pièce(s)
  • Suceur d'aspiration, en V

  • Système à deux réservoirs
Autolaveuse aspirante BD 50/50 C Bp Classic
