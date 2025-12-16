Autolaveuse aspirante BD 50/50 C Bp Classic
Fonctionnalités et avantages
Modèle d’entrée de gamme avantageux
- Excellent rapport qualité-prix.
- Réduite aux fonctionnalités essentielles.
Spécifications
Données techniques
|Traction
|Avance par la rotation des brosses
|Réservoir eau propre/sale (l)
|52 / 51
|Rendement surfacique théorique (m²/h)
|max. 2040
|Rendement surfacique pratique (m²/h)
|1200
|Batterie (V/Ah)
|24 / 105
|Autonomie de la batterie (h)
|max. 3
|Connexion au secteur du chargeur (V)
|24
|Vitesse de rotation des brosses (tr/min)
|180
|Largeur d'allée pour demi-tour (mm)
|1240
|Consommation d'eau (l/min)
|max. 2.3
|Niveau de pression acoustique (dB (A))
|66 - 66
|Puissance absorbée (W)
|max. 1100
Scope of supply
- Brosse-disque: 1 Pièce(s)
- Suceur d'aspiration, en V
Équipement
- Système à deux réservoirs
Accessoires
Agents nettoyants
Order No
9.513-035.0
Description
BD 50/50 C Bp Classic, 13 gallon walk-behind scrubber with wet Batteries, shelf charger and pad driver
Order No
9.513-034.0
Description
BD 50/50 C Bp Classic, 13 gallon walk-behind scrubber with AGM Batteries, shelf charger and pad driver