Autolaveuse aspirante BR 75/75 W Classic Bp*

Fonctionnalités et avantages
Tête de brosse et suceur d'aspiration en aluminium durable
  • Concept de machine robuste pour les interventions exigeantes avec de faibles taux de défaillance.
  • Conçu pour les interventions dans des conditions difficiles.
Concept d'utilisation particulièrement simple
  • Toutes les fonctions de la machine utilisables à l'aide d'interrupteurs, de boutons-poussoirs et de boutons tournants.
  • Éléments de commande à code couleur pour une utilisation simple et des temps d'apprentissage réduits.
Conception compacte et robuste
  • Machine très maniable et facile à manœuvrer, offrant une bonne visibilité.
  • Réduit le risque d'endommager la machine ou l'équipement.
Pression de contact des brosses réglable en fonction des besoins
  • Possibilité d'augmentation de la pression de contact de 30 à 50 kg en fonction des besoins.
  • Faible pression de contact pour les salissures légères et les sols délicats.
  • Pression de contact élevée pour les saletés tenaces ou pour le décapage.
Spécifications

Données techniques

Type d'entraînement Batterie
Largeur de travail des brosses (mm) 750
Largeur d'aspiration (mm) 1030
Réservoir eau propre/sale (l) 75 / 75
Rendement surfacique théorique (m²/h) max. 3750
Rendement surfacique pratique (m²/h) 2250
Batterie (V/Ah) 6 / 190
Connexion au secteur du chargeur (V/Hz) 110 / 50
Vitesse de rotation des brosses (tr/min) 1200
Pression de contact des brosses (kg/g/cm²) 40.5 / 145
Consommation d'eau (l/min) max. 2.75
Niveau de pression acoustique (dB (A)) 65 - 65
Puissance absorbée (W) max. 1850
Poids sans accessoires (kg) 100
Dimensions (L × l × h) (mm) 1520 x 810 x 1065

Scope of supply

  • Brosse-rouleau: 2 Pièce(s)

Équipement

  • Traction puissant
  • Système à deux réservoirs
  • Type de raclettes d'aspiration: Caoutchouc naturel
Zones d’application
  • Idéale pour le nettoyage dans le commerce de détail, les centres commerciaux et les magasins de bricolage
  • Idéale pour le nettoyage dans les aéroports, l'industrie et le secteur des transports
  • Parfaite pour les entreprises de nettoyage de bâtiments, par ex. dans les gymnases
ADDITIONAL MODELS

Order No.

9.513-068.0

Description

BR 75/75 W Bp, 19.8 gallon walk-behind scrubber with rollder brushes, wet batteries and shelf charger

Order No.

9.513-069.0

Description

BR 75/75 W Bp, 19.8 gallon walk-behind scrubber with rollde brushes, AGM batteries and shelf charger