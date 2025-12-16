Autolaveuse aspirante BR 75/75 W Classic Bp*
Fonctionnalités et avantages
Tête de brosse et suceur d'aspiration en aluminium durable
- Concept de machine robuste pour les interventions exigeantes avec de faibles taux de défaillance.
- Conçu pour les interventions dans des conditions difficiles.
Concept d'utilisation particulièrement simple
- Toutes les fonctions de la machine utilisables à l'aide d'interrupteurs, de boutons-poussoirs et de boutons tournants.
- Éléments de commande à code couleur pour une utilisation simple et des temps d'apprentissage réduits.
Conception compacte et robuste
- Machine très maniable et facile à manœuvrer, offrant une bonne visibilité.
- Réduit le risque d'endommager la machine ou l'équipement.
Pression de contact des brosses réglable en fonction des besoins
- Possibilité d'augmentation de la pression de contact de 30 à 50 kg en fonction des besoins.
- Faible pression de contact pour les salissures légères et les sols délicats.
- Pression de contact élevée pour les saletés tenaces ou pour le décapage.
Spécifications
Données techniques
|Type d'entraînement
|Batterie
|Largeur de travail des brosses (mm)
|750
|Largeur d'aspiration (mm)
|1030
|Réservoir eau propre/sale (l)
|75 / 75
|Rendement surfacique théorique (m²/h)
|max. 3750
|Rendement surfacique pratique (m²/h)
|2250
|Batterie (V/Ah)
|6 / 190
|Connexion au secteur du chargeur (V/Hz)
|110 / 50
|Vitesse de rotation des brosses (tr/min)
|1200
|Pression de contact des brosses (kg/g/cm²)
|40.5 / 145
|Consommation d'eau (l/min)
|max. 2.75
|Niveau de pression acoustique (dB (A))
|65 - 65
|Puissance absorbée (W)
|max. 1850
|Poids sans accessoires (kg)
|100
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|1520 x 810 x 1065
Scope of supply
- Brosse-rouleau: 2 Pièce(s)
Équipement
- Traction puissant
- Système à deux réservoirs
- Type de raclettes d'aspiration: Caoutchouc naturel
Videos
Zones d’application
- Idéale pour le nettoyage dans le commerce de détail, les centres commerciaux et les magasins de bricolage
- Idéale pour le nettoyage dans les aéroports, l'industrie et le secteur des transports
- Parfaite pour les entreprises de nettoyage de bâtiments, par ex. dans les gymnases
Accessoires
Agents nettoyants
Order No.
9.513-068.0
Description
BR 75/75 W Bp, 19.8 gallon walk-behind scrubber with rollder brushes, wet batteries and shelf charger
Order No.
9.513-069.0
Description
BR 75/75 W Bp, 19.8 gallon walk-behind scrubber with rollde brushes, AGM batteries and shelf charger