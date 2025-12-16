Autolaveuse aspirante BR 40/10 C Adv
L’autolaveuse compacte BR 40/10 C est polyvalente. Equipée de brosses rouleaux, Cette autolaveuse est idéale pour brosser, aspirer et lustrer presque tous les revêtements de sol.
Grâce à ses dimensions compactes et à son fonctionnement en marche avant et en marche arrière, la BR 40/10 C excelle dans le nettoyage des petites surfaces et des zones encombrées. Sa puissance de brossage et son aspiration de qualité font d’elle un outil efficace sur tout type de sols. Avec ses deux bacs eau propre/eau sale avec poignée de transport et son chariot de transport intégré, elle s’utilise sans effort.
Fonctionnalités et avantages
Puissant et rapide
- Deux brosses-rouleaux à grande vitesse, avec pression de contact élevée.
- Deux raclettes pour évacuer l'eau en avant et en arrière.
- Séchage rapide du sol
Machine basse
- Nettoie facilement sous les meubles.
- La poignée peut se plier dans deux directions.
- Réservoir amovible
Facile d'entretien
- Suceurs et brosses faciles à remplacer sans outils.
- Raclette facile à enlever et à nettoyer.
- Tous les composants électriques sont rapidement et facilement accessibles.
Poignée ergonomique
- Pour une utilisation plus facile.
- Contrôle du débit d'eau et de la brosse intégrés.
- Idéal pour le transport et le stockage.
Spécifications
Données techniques
|Largeur de travail des brosses (mm)
|400
|Largeur d'aspiration (mm)
|400
|Réservoir eau propre/sale (l)
|10 / 10
|Rendement surfacique théorique (m²/h)
|400
|Rendement surfacique pratique (m²/h)
|300
|Connexion au secteur du chargeur (V/Hz)
|120 / 60
|Vitesse de rotation des brosses (tr/min)
|650
|Pression de contact des brosses (g/cm²)
|100 - 200
|Niveau de pression acoustique (dB (A))
|71
|Tension (V)
|120
|Fréquence (Hz)
|60
|Puissance absorbée (W)
|max. 1100
|Couleur
|anthracite
|Poids sans accessoires (kg)
|35.5
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|520 x 470 x 1150
Scope of supply
- Brosse-rouleau: 2 Pièce(s)
- Roues de transport
- 2 Suceur d'aspiration, droite: 1 Pièce(s)
Équipement
- Système à deux réservoirs
- Fonctionnement sur secteur
- Pression de contact variable