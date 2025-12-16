Grâce à ses dimensions compactes et à son fonctionnement en marche avant et en marche arrière, la BR 40/10 C excelle dans le nettoyage des petites surfaces et des zones encombrées. Sa puissance de brossage et son aspiration de qualité font d’elle un outil efficace sur tout type de sols. Avec ses deux bacs eau propre/eau sale avec poignée de transport et son chariot de transport intégré, elle s’utilise sans effort.