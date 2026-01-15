La K-Mop 46 est la solution parfaite pour les professionnels qui refusent toute concession en matière d 'ergonomie, de longévité et de puissance. Son format extrêmement robuste, associé à son maniement fluide, permet de relever tous les défis, des passages étroits aux surfaces étendues. Sa grande maniabilité et sa largeur de travail de 46 centimètres assurent une efficacité maximale. Grâce à son aspiration puissante, les sols sont immédiatement secs et praticables en toute sécurité. Son utilisation intuitive ne nécessite pratiquement aucune phase d 'apprentissage et permet de l 'employer directement dans les règles de l 'art. Son ergonomie mise au point en collaboration avec des experts garantit un travail sans fatigue du dos et à moindre effort. Dotée de réservoirs d 'eau propre et d 'eau sale d 'une capacité respective de 4 litres, la K-Mop 46 se distingue par son autonomie et sa durabilité : avec une part de matières recyclées de 28 %, l 'eco!Mode et une faible consommation, elle préserve de précieuses ressources. Faisant partie du système Kärcher, l 'appareil s 'intègre parfaitement à la plateforme Battery Power+ et à Kärcher Equipment Management. Prenez le contrôle : avec laK-Mop 46, votre alliée fiable pour un nettoyage professionnel.