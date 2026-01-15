Autolaveuse aspirante K Mop 46 Bp Pack 36/75
La K-Mop 46 s 'illustre par son utilisation intuitive, son maniement sans effort avec son avancement confortable et sa grande puissance d 'aspiration. Pour des résultats de nettoyage hors pair sur tous les sols durs.
La K-Mop 46 est la solution parfaite pour les professionnels qui refusent toute concession en matière d 'ergonomie, de longévité et de puissance. Son format extrêmement robuste, associé à son maniement fluide, permet de relever tous les défis, des passages étroits aux surfaces étendues. Sa grande maniabilité et sa largeur de travail de 46 centimètres assurent une efficacité maximale. Grâce à son aspiration puissante, les sols sont immédiatement secs et praticables en toute sécurité. Son utilisation intuitive ne nécessite pratiquement aucune phase d 'apprentissage et permet de l 'employer directement dans les règles de l 'art. Son ergonomie mise au point en collaboration avec des experts garantit un travail sans fatigue du dos et à moindre effort. Dotée de réservoirs d 'eau propre et d 'eau sale d 'une capacité respective de 4 litres, la K-Mop 46 se distingue par son autonomie et sa durabilité : avec une part de matières recyclées de 28 %, l 'eco!Mode et une faible consommation, elle préserve de précieuses ressources. Faisant partie du système Kärcher, l 'appareil s 'intègre parfaitement à la plateforme Battery Power+ et à Kärcher Equipment Management. Prenez le contrôle : avec laK-Mop 46, votre alliée fiable pour un nettoyage professionnel.
Fonctionnalités et avantages
Maniement ultra simple
- Avancement agréable grâce aux brosses en contre-rotation.
- Nettoyage au plus près des bords sans abîmer les aménagements grâce aux roulettes de protection.
- Nettoyage à 360° grâce à l 'inclinaison du timon dans toutes les directions.
Utilisation ultra intuitive
- IHM sans barrière linguistique pour le paramétrage des principales fonctions.
- Code couleurs Kärcher habituel (éléments de commande en jaune).
- Peu de formation requise grâce au design intuitif.
Ergonomie
- Développée en collaboration avec des experts en ergonomie.
- Poignée réglable en hauteur pour un ajustement parfait à toutes les tailles.
- Diminution du poids en main au fil de l 'utilisation grâce à la disposition bien pensée des composants.
Durabilité
- 28 % de matières recyclées*.
- Eco!Mode permettant 25 % d 'économies d 'électricité.
- Faible consommation d 'eau et utilisation du détergent durable CA 50 C eco!perform.
Excellents résultats de nettoyage
- Réservoirs d 'eau propre et d 'eau sale de 4 l pour une autonomie appropriée.
- Nettoyage efficace aussi bien dans les passages très étroits et encombrés que sur les surfaces étendues.
- Nettoyage intensif en 2 étapes grâce au suceur d 'aspiration relevable.
Une aspiration parfaite
- Raclettes d 'aspiration Linatex® incluses dans la fourniture standard.
- Suceur d 'aspiration en aluminium, moderne et réglable en hauteur.
- Des sols secs, même sur les revêtements de sols durs très structurés.
Connectivité
- Module de connectivité Plug-in Connect disponible en option.
- Enregistrement du temps de travail réel ainsi que du lieu d 'utilisation.
- Représentation des données en temps réel dans le portail Kärcher Equipment Management.
Plateforme de batterie
- Batteries interchangeables Battery Power+ 36 V.
- Protection sûre pour les utilisations impliquant de l 'eau.
- La batterie Li-Ion garantit des performances constantes et prévient l 'autodécharge ainsi que l 'effet mémoire.
Spécifications
Données techniques
|Plateforme de batterie
|Plateforme de batterie 36 V
|Type d'entraînement
|Batterie
|Traction
|Avance par la rotation des brosses
|Largeur de travail des brosses (mm)
|460
|Réservoir eau propre/sale (l)
|4 / 4
|Rendement surfacique théorique (m²/h)
|max. 1840
|Rendement surfacique pratique (m²/h)
|1200
|Type de batterie
|Batterie lithium-ion interchangeable
|Tension (V)
|36
|Capacité (Ah)
|7.5
|Nombre de batteries nécessaires (Pièce(s))
|1
|Puissance par charge de batterie
|(7,5 Ah)
|Autonomie par charge de la batterie
|Mode eco!efficiency : (7,5 Ah)
|Temps de charge de la batterie avec un chargeur rapide 80 %/100 % (min)
|58 / 81
|Courant de charge (A)
|6
|Connexion au secteur du chargeur (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Vitesse de rotation des brosses (tr/min)
|350
|Consommation d'eau (ml/min)
|max. 440
|Couleur
|anthracite
|Poids sans accessoires (kg)
|24.7
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|446 x 551 x 1154
Scope of supply
- Version: Batterie et chargeur compris
- Roues de transport
Équipement
- Système à deux réservoirs
Zones d’application
- Idéale pour les sociétés de nettoyage de bâtiments, les commerces de détail ou les bâtiments publics.
- Idéale pour le nettoyage de bâtiments ainsi que l'hôtellerie et la gastronomie
- Santé
- Convient idéalement pour les nettoyages d'entretien et intermédiaires, par ex. dans les bâtiments publics
- Convient également pour les interventions de nettoyage dans le commerce de détail, les cantines ou les bureaux