Nettoyeur cryogénique IB 15/120 *CA

Fonctionnalités et avantages
Coffret à buses pratique
  • Buses et outils toujours à portée de main sur la machine.
  • Le coffret à buses est protégé contre l’encrassement et se trouve sur le côté de la machine.
Mobilité maximale
  • La machine est parfaitement équilibrée et se manœuvre très facilement même sur terrains accidentés.
  • Les poignées situées à l’avant et à l’arrière de la machine permettent de franchir sans peine les marches d’escaliers.
Évacuation automatique du fer résiduel
  • L'évacuation du réservoir du fer résiduel par pression sur un bouton empêche l'appareil de geler une fois le travail terminé.
  • La machine ne gèle pas
Conteneurs à glace carbonique en plastique renforcé à la fibre de verre
  • Isolation optimale de la glace.
  • Aucune formation d'eau de condensation.
  • Aucun gel de la machine.
Conduit d'air efficace dans l'appareil
  • La glace carbonique est transportée sans dommage de l'appareil à la buse.
  • Haut rendement de nettoyage sur la buse.
Enrouleur de câble de mise à la terre intégré
  • Mise à la terre aisée de l'objet de pulvérisation.
  • Protection de l'utilisateur contre les arcs sur l'objet.
  • Amélioration du confort de pulvérisation.
Séparateur d'huile et d'eau intégré
  • Ne pas congeler l'appareil.
Support du pistolet raffiné
  • Le pistolet est toujours parfaitement rangé.
  • Position idéale (ex: pour changer les buses)
Compartiment intégré pour les buses et les outils
  • Tout est à portée de main, directement sur l'appareil.
Spécifications

Données techniques

Puissance de raccordement (kW) 0.6
Boîtier/cadre Acier inoxydable (1.4301)
Longueur du câble (m) 7
Pression d'air (bar) 2 - 16
Qualité de l'air Sec et exempt d'huile
Débit d'air (m³/min) 2 - 12
Niveau de pression acoustique (dB (A)) 125
Contenance en neige carbonique (kg) 40
Pellets de neige carbonique (diamètre) (mm) 3
Consommation de neige carbonique (kg/h) 30 - 120
Nombre de phases (Ph) 1
Fréquence (Hz) 50 - 60
Tension (V) 120
Poids sans accessoires (kg) 96
Poids (avec accessoire) (kg) 119
Dimensions (L × l × h) (mm) 1000 x 800 x 1300

Scope of supply

  • Coffret à buse avec garniture en mousse
  • Graisse pour filetage de buse
  • Buse à jet plat
  • Insert de buse à jet plat: 8 mm
  • Clé plate (pour changement de buses): 2 Pièce(s)
  • Buse à jet crayon, XL, longue
  • Flexible de pulvérisation, avec câble de commande électrique et raccord rapide
  • Pistolet de pulvérisation (ergonomique et sûr)

Équipement

  • Réglage de la quantité de glace directement sur le pistolet de pulvérisation
  • Réglage de la pression atmosphérique directement sur le pistolet de pulvérisation
  • Interrupteur « uniquement air » ou « glace et air » sur le pistolet
  • Commande électronique
  • Kit de mise à la terre incl.
  • Séparateur d'huile et d'eau
Zones d’application
  • Nettoyage des moules et des outils de moulage
  • Ébavurage des particules de matière plastique
  • Nettoyage des outils de forge
  • Nettoyage des systèmes de remplissage et de mélange de plantes
  • Nettoyage des convoyeurs, transports et systèmes de manutention
  • Nettoyage des fours
  • Nettoyage des défourneuses et de leur périphérie
  • Nettoyage des machines pour l'usinage du bois
  • Nettoyage des générateurs, turbines, armoires de commande et échangeurs thermiques
Accessoires