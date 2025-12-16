Nettoyeur cryogénique IB 15/120 *CA
Fonctionnalités et avantages
Coffret à buses pratique
- Buses et outils toujours à portée de main sur la machine.
- Le coffret à buses est protégé contre l’encrassement et se trouve sur le côté de la machine.
Mobilité maximale
- La machine est parfaitement équilibrée et se manœuvre très facilement même sur terrains accidentés.
- Les poignées situées à l’avant et à l’arrière de la machine permettent de franchir sans peine les marches d’escaliers.
Évacuation automatique du fer résiduel
- L'évacuation du réservoir du fer résiduel par pression sur un bouton empêche l'appareil de geler une fois le travail terminé.
- La machine ne gèle pas
Conteneurs à glace carbonique en plastique renforcé à la fibre de verre
- Isolation optimale de la glace.
- Aucune formation d'eau de condensation.
- Aucun gel de la machine.
Conduit d'air efficace dans l'appareil
- La glace carbonique est transportée sans dommage de l'appareil à la buse.
- Haut rendement de nettoyage sur la buse.
Enrouleur de câble de mise à la terre intégré
- Mise à la terre aisée de l'objet de pulvérisation.
- Protection de l'utilisateur contre les arcs sur l'objet.
- Amélioration du confort de pulvérisation.
Séparateur d'huile et d'eau intégré
- Ne pas congeler l'appareil.
Support du pistolet raffiné
- Le pistolet est toujours parfaitement rangé.
- Position idéale (ex: pour changer les buses)
Compartiment intégré pour les buses et les outils
- Tout est à portée de main, directement sur l'appareil.
Spécifications
Données techniques
|Puissance de raccordement (kW)
|0.6
|Boîtier/cadre
|Acier inoxydable (1.4301)
|Longueur du câble (m)
|7
|Pression d'air (bar)
|2 - 16
|Qualité de l'air
|Sec et exempt d'huile
|Débit d'air (m³/min)
|2 - 12
|Niveau de pression acoustique (dB (A))
|125
|Contenance en neige carbonique (kg)
|40
|Pellets de neige carbonique (diamètre) (mm)
|3
|Consommation de neige carbonique (kg/h)
|30 - 120
|Nombre de phases (Ph)
|1
|Fréquence (Hz)
|50 - 60
|Tension (V)
|120
|Poids sans accessoires (kg)
|96
|Poids (avec accessoire) (kg)
|119
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|1000 x 800 x 1300
Scope of supply
- Coffret à buse avec garniture en mousse
- Graisse pour filetage de buse
- Buse à jet plat
- Insert de buse à jet plat: 8 mm
- Clé plate (pour changement de buses): 2 Pièce(s)
- Buse à jet crayon, XL, longue
- Flexible de pulvérisation, avec câble de commande électrique et raccord rapide
- Pistolet de pulvérisation (ergonomique et sûr)
Équipement
- Réglage de la quantité de glace directement sur le pistolet de pulvérisation
- Réglage de la pression atmosphérique directement sur le pistolet de pulvérisation
- Interrupteur « uniquement air » ou « glace et air » sur le pistolet
- Commande électronique
- Kit de mise à la terre incl.
- Séparateur d'huile et d'eau
Zones d’application
- Nettoyage des moules et des outils de moulage
- Ébavurage des particules de matière plastique
- Nettoyage des outils de forge
- Nettoyage des systèmes de remplissage et de mélange de plantes
- Nettoyage des convoyeurs, transports et systèmes de manutention
- Nettoyage des fours
- Nettoyage des défourneuses et de leur périphérie
- Nettoyage des machines pour l'usinage du bois
- Nettoyage des générateurs, turbines, armoires de commande et échangeurs thermiques