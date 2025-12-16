Nettoyeurs haute pression KHD 3.5/2000 Ea
3,5 GPM, 2000 PSI Conçu avec des cadres en aluminium résistant à la corrosion; se transforme facilement d’un chariot à une unité sur patins pour offrir une polyvalence de nettoyage maximale.
Les chariots HD de Kärcher sont des nettoyeurs à haute pression en aluminium résistants à la corrosion qui se transforment facilement d’un chariot à une unité sur patins pour offrir une polyvalence de nettoyage et une durabilité maximales. Ces nettoyeurs à haute pression électriques fiables ont une poignée à profil bas et un encombrement réduit, ce qui les rend faciles à manœuvrer, et ils offrent une boucle de dérivation pour une protection supplémentaire de la pompe. Garantie de 7 ans sur la pompe et les pneus sans crevaison. Tous les modèles sont certifiés ETL selon les normes de sécurité UL.
Spécifications
Données techniques
|Nombre de phases (Ph)
|1
|Tension (V)
|230
|Fréquence (Hz)
|60
|Couleur
|anthracite
|Poids (avec accessoire) (kg)
|82.3
|Poids emballage inclus (kg)
|82.3