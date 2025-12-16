Les chariots HD de Kärcher sont des nettoyeurs à haute pression en aluminium résistants à la corrosion qui se transforment facilement d’un chariot à une unité sur patins pour offrir une polyvalence de nettoyage et une durabilité maximales. Ces nettoyeurs à haute pression électriques fiables ont une poignée à profil bas et un encombrement réduit, ce qui les rend faciles à manœuvrer, et ils offrent une boucle de dérivation pour une protection supplémentaire de la pompe. Garantie de 7 ans sur la pompe et les pneus sans crevaison. Tous les modèles sont certifiés ETL selon les normes de sécurité UL.