Nettoyeurs haute pression HDS 3.0/20 C Ea
Nettoyeur monophasé compact à eau chaude de 3 gal/min, mode efficacité écoénergétique, bouton unique et régulation continue de la pression et du volume d’eau directement sur la machine.
Nettoyeur haute pression monophasé mobile et compact HDS 3.0/20 C Ea à eau chaude haute performance avec équipement avancé. Le mode efficacité écoénergétique unique garantit un fonctionnement écologique et économique. Manipulation conviviale grâce à la commande centrale à un seul bouton. Excellente mobilité grâce aux grandes roues et aux poignées de la barre de poussée. Châssis industriel avec réservoirs intégrés pour le nettoyage des détergents et du carburant. Pistolet de pulvérisation ergonomique Easy Press avec poignée souple et réglage continu de la pression et du volume d’eau directement sur la machine. Volume d’eau de 3 gal/min. Compartiments de rangement pratiques pour accessoires, buses, etc.
Fonctionnalités et avantages
Rentabilité
- Mode eco!efficiency : économique et écologique, même en cas d'utilisation prolongée.
- Réduction de 20 % de la consommation de carburant et des émissions de CO2.
- Dosage précis du détergent avec fonction de rinçage
Convivialité
- Utilisation intuitive grâce au grand bouton de commande unique.
- Large ouverture du réservoir avec goulotte de remplissage.
- Bouteille pratique pour l'entretien du système, remplaçable par l'extérieur.
Rangement
- Zone de rangement verrouillable pour les buses, les outils, etc.
- Crochet pour le câble d'alimentation et le tuyau HD.
- Support de lance intégré en vue du transport.
Fiabilité
- Le système d'amortissement (SDS) compense les vibrations et les pics de pression dans le système à haute pression.
- Le grand filtre à eau protège la pompe des dommages.
- Adoucisseur d'eau visant à protéger le serpentin de chauffage des dommages liés à la calcification.
Mobilité
- Mobilité assurée par les grandes roues et la roulette directionnelle.
- Grandes poignées intégrées au châssis.
- Benne basculante intégrée, pour un basculement simple en cas de dépassement du débit.
Spécifications
Données techniques
|Nombre de phases (Ph)
|1
|Tension (V)
|220 / 240
|Fréquence (Hz)
|60
|Débit (l/h)
|300 - 660
|Pression de service (bar/MPa)
|31 - 137 / 3.1 - 13.7
|Température (avec une admission à 12 °C) (°C)
|min. 80 - max. 155
|Puissance de raccordement (kW)
|4.2
|Consommation de mazout à charge maximale (kg/h)
|4.2
|Consommation fioul eco!efficiency (kg/h)
|3.4
|Câble d'alimentation (m)
|5
|Réservoir à carburant (l)
|15
|Poids (avec accessoire) (kg)
|106
|Poids emballage inclus (kg)
|114.8
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|1060 x 650 x 920
Scope of supply
- Poignée-pistolet: EASY!Force Advanced
- Lance d'arrosage: 1050 mm
- Powerbuse
Équipement
- Longueur flexible haute pression: 15 m
- Spécification flexible haute pression: DN 6, 250 bar
- Système antibélier (SDS)
- Coupure de la pression
- Réservoir à combustible et à détergent intégré
Zones d’application
- Nettoyage de véhicules
- Nettoyage d'appareils et de machines
- Nettoyage d'ateliers
- Nettoyage d'espaces extérieurs
- Nettoyage de stations-service
- Nettoyage de façades
- Nettoyage de piscines
- Nettoyage de terrains de sport
- Nettoyage dans le processus de fabrication
- Nettoyage d'installations de production