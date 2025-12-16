Nettoyeur haute pression monophasé mobile et compact HDS 3.0/20 C Ea à eau chaude haute performance avec équipement avancé. Le mode efficacité écoénergétique unique garantit un fonctionnement écologique et économique. Manipulation conviviale grâce à la commande centrale à un seul bouton. Excellente mobilité grâce aux grandes roues et aux poignées de la barre de poussée. Châssis industriel avec réservoirs intégrés pour le nettoyage des détergents et du carburant. Pistolet de pulvérisation ergonomique Easy Press avec poignée souple et réglage continu de la pression et du volume d’eau directement sur la machine. Volume d’eau de 3 gal/min. Compartiments de rangement pratiques pour accessoires, buses, etc.